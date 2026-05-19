今回は、派遣社員の妻をバカにする夫に反撃したエピソードを紹介します。

偉そうな夫に頭にきて…

「夫に『家計が苦しいから働いてほしい』と言われ、派遣社員になった私。残業も時々あり、結構忙しく、夕食はスーパーの惣菜で済ませることもたまにありました。

しかし夫はそれが不満のようで文句ばかり。さらに『お前は派遣でたいして稼いでないんだから、無駄遣いするな』とバカにした口調で言ってきて、頭にきました。

そこで私は、夫婦別財布にして家事もそれぞれでやることを夫に提案しました。しかし夫は私の話をちゃんと聞いていなかったようで、財布だけ別にすると思っていたみたいです。

というのもその翌日、私が作った朝食を何も言わずに食べようとしたからです。私はすかさず夫に『料理も洗濯も洗い物も、全部自分でしてね』『でも私が作ったものを食べたいなら材料費込みでお金を払って』『朝食は500円ね？』と伝えてやりました」（体験者：30代女性・派遣社員／回答時期：2026年4月）

▽ 家事も毎日自分でやるとなると、結構大変ですからね。これで夫が謝ってきてくれるといいですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。