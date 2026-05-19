並里成がFE名古屋から横浜BCへ移籍「新しいエナジーを」新天地でも経験豊富なリーダー役に

5月19日、横浜ビー・コルセアーズは、ファイティングイーグルス名古屋から並里成が移籍加入することを発表した。2026－27シーズンの背番号は「33」に決定している。

沖縄県出身で36歳の並里は、172センチ72キロのポイントガード。福岡第一高校から第1期スラムダンク奨学生として渡米し、2009年にリンク栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）でトップリーグキャリアをスタートした。Bリーグ開幕後は、滋賀レイクスターズ（現滋賀レイクス）、琉球ゴールデンキングス、群馬クレインサンダーズでプレーし、2024－25シーズンからFE名古屋へ加入。移籍2年目だった今シーズンは、リーグ戦56試合に出場し、1試合平均21分14秒のプレータイムで7.8得点、2.0リバウンド、4.9アシストをマークした。

来シーズンからFE名古屋が新B2「Bワン」に参戦する一方、並里はBプレミアに参戦する横浜BCへ移籍。個人としては国内トップカテゴリーでプレーを続けることになった。

今回の移籍発表に際し、並里は「この2年間、FE名古屋に自分の全てを費やしてきました。あたたかいファンの皆さんと戦った2年間は絶対に忘れられません。どんな時も支えてもらって力になりました。FE名古屋での経験がこれから必ずいきていくと感じています。またいつか同じコートでできる事を楽しみにしてます。2年間本当にありがとうございました」と、FE名古屋のファンへあいさつ。

自身7クラブ目となる新天地のファンへ向けては、「これまで皆さんが作り上げてきたカルチャーを大事にしながら、チームにさらに新しいエナジーを与えていけたらと思っています。また、コーチ陣と選手たちをうまくつなぎながら、チームが一致団結できるようなリーダーにもなれるよう頑張っていきますので、ぜひ一緒に戦ってください。会場で皆さんにお会いできることを楽しみにしています」と、クラブを通じてメッセージを送った。





【動画】移籍が発表された並里成のプレーハイライト映像