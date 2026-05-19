開催：2026.5.19

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 7 - 6 [レンジャーズ]

MLBの試合が19日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとレンジャーズが対戦した。

ロッキーズの先発投手はホセ・キンタナ、対するレンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴアで試合は開始した。

1回裏、5番 エセキエル・トーバー 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 2-0 TEX

2回表、7番 ジャスティン・フォスキュー 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 COL 2-1 TEX

3回裏、さらに走者生還 しかし先の塁を狙うもアウトでロッキーズ得点 COL 4-1 TEX

4回裏、2番 ブレントン・ドイル 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 5-1 TEX、3番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 6-1 TEX

5回表、7番 ジャスティン・フォスキュー 3球目を打ってセンターへのホームランでレンジャーズ得点 COL 6-2 TEX

6回表、7番 ジャスティン・フォスキュー 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 COL 6-3 TEX

6回裏、1番 ウィリー・カストロ 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 7-3 TEX

8回表、6番 エセケル・デュラン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 COL 7-5 TEX、8番 アレハンドロ・オスナ 2球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでレンジャーズ得点 COL 7-6 TEX

試合は7対6でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズのホセ・キンタナで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はレンジャーズのマッケンジー・ゴアで、ここまで3勝4敗0S。ロッキーズのメヒアにセーブがつき、0勝3敗3Sとなっている。

ここまでロッキーズは19勝29敗で10.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位。一方レンジャーズは22勝25敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-19 13:32:51 更新