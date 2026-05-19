目黒蓮が“愛娘”に直筆メッセージ！かわいいやりとりに「大好きなめめの字」「“パパより”にキュン」の声、貴重な“親子”ショットも話題

【写真】目黒蓮の直筆メッセージ／目黒蓮＆吉本実由の“親子”ショット（全2枚）／目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』オフショット

映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSが、坂本家（目黒蓮・上戸彩・吉本実由）に関する投稿を公開。福田雄一監督も反応し、注目を集めている。

■目黒蓮の文字にも福田雄一監督が反応

投稿では「#坂本商店からのお知らせ」として、「店内で『シュガーちゃん』を発見 坂本家の愛娘・花ちゃんの力作です！」と紹介。

写真には、店内の壁に描かれた子どもらしい落書きと、うさぎのようなキャラクターのイラストが写っている。

さらに、その上には「はなちゃん じょうずだね パパより」というメッセージ。右には“シュガーちゃん”が描かれ、ママ作と書かれた付箋も貼られており、坂本家のあたたかいやりとりが伝わる1枚となっている。

この投稿を福田雄一監督が引用し、「目黒くんの字も彩ちゃんのイラストも可愛いなあ」とコメントした。

公式SNSでは「映画『SAKAMOTO DAYS』ではこのシュガーちゃんが大活躍…？！」とも紹介。細部まで作り込まれた坂本商店の小道具からも、作品の世界観を支える細かなこだわりが感じられる。

SNSでは「“パパより”にキュン」「大好きなめめの字」「愛おしすぎる」「実由ちゃん上手」「優しいパパだね」「全部ひらがなで書いてる坂本パパ愛でしかない」「かわいいやりとり」などの声が寄せられている。

■目黒蓮＆吉本実由の“親子”ショットも

なお、同アカウントや吉本のアカウントでは、目黒と吉本の“親子”ショットも公開されている。手をつないだり、寄り添ったりと、本物の親子のようなふたりの姿も話題を集めていた。

■目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』オフショット

Snow Man

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