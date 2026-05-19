タレントの見栄晴（59）が18日、自身のインスタグラムを更新。仲良しの大物タレントや人気芸人らとのフレンチで食事をする様子を公開した。

「平均年齢56才」と記し、「先日、皆んなでフレンチへ」とタレントの中山秀征や、薬丸裕英、「アンタッチャブル」の柴田英嗣、「キャイ〜ン」ウド鈴木らとの集合ショットなどを披露した。

「先ずは鮮やかな、見た目のインパクトも凄い お店の名物前菜！そしてネーミングも面白い、BTA(ビーフ・タン・アスパラが入ったパイ包み)から始まり…数々の美味しい料理を頂き、デザートまで…ドリンクは、『ご当地ノンアルビールってこんなにあるんだ？！』と感心しつつ、色々頂き…お気に入りは、新潟県村上のYUKIMURA 美味しくて在庫が無くなる程、飲んでしまいました」と記した。

「1番ノンアルビールを飲んだ俺！…1番お酒を飲んだヒデ！…1番沢山食べたウド！…1番年上ヤッ君(60才)！…1番年下柴田(50才)！…1番背が高い文彦君(186cm)！」とメンバー紹介。「平均年齢56才 気心知れた皆んなで話しの尽きない、凄〜く楽しい一時でした」とつづった。