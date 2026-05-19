どうとんぼり神座、特別な「年間パス」カード発行 一部の芸能人だけが持つ“幻のカード”並みの効力も
ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」は、ブランド40周年を記念し、1年間さまざまな特典を得られる特別なパスポート『40周年どうとんぼり神座年間パス』を一部数量限定で発行する。
【画像】BLACK CARD級？…『40周年どうとんぼり神座年間パス』
年間パスは、PREMIUMとSTANDARDの2種類で、所持すると、有効期間内に来店すれば無料で注文できる権利や一足先に神座の新作メニューを味わえる試食会への参加権などを得ることができる。
PREMIUMでは、1年間全品無料になるほか、ごく一部の芸能人のみ所持されている幻のカード「BLACK CARD」限定の効力である「ご自宅出張調理権」を特典として付帯し、通常店舗外では味わえない門外不出のスープを自宅で楽しめる。40枚限定。
STANDARDは、1週間1回分以上（「おいしいラーメン」60杯分）が無料になる。
なお、どうとんぼり神座には、ごく一部の人だけに発行される「BLACK CARD」「GOLD CARD」「SILVER CARD」の3種類のカードが存在する。特に「BLACK CARD」は全世界に数名のみ持つ幻のカードで、3種類のカードの中で唯一「出張調理権」を得ることができる。
■どうとんぼり神座『40周年どうとんぼり神座年間パス』
・PREMIUM
販売価格（税込）40万円
発行枚数 40枚限定
商品無料特典 1年間全品無料（※1）
ノベルティ 40周年記念ラーメン鉢をもれなく贈呈（※2）
その他特典
1）新作を発売前に堪能できる試食会参加券（※3）
2）全国どこでも自宅出張調理（※4）
3）伝説の赤チーフからおもてなし特別ファンイベントへの招待
申込期間
第1期：5月19日〜6月2日（発送目安：7月19日お届け予定）
第2期：6月3日〜7月31日（発送目安：10月1日お届け予定）
8月1日以降の販売は予定しない
・STANDARD
販売価格（税込）4万円
発行枚数 無制限
商品無料特典 「おいしいラーメン」60杯分無料
ノベルティ 40周年記念ラーメン鉢をもれなく贈呈（※2）
その他特典
1）新作を発売前に堪能できる試食会参加権（※3）
申込期間
第1期：5月19日〜6月2日（発送目安：7月19日お届け予定）
第2期：6月3日〜7月31日（発送目安：10月1日お届け予定）
第3期：8月1日〜11月30日（発送目安：1月中旬頃お届け予定）
第4期：12月1日〜2月5日（発送目安：3月中旬頃お届け予定）
※1 1回につきラーメン1杯+サイド／ドリンクより2品まで
※2 ノベルティのお届け予定日は申込日程により異なる
※3 希望者多数の場合、抽選
※4 1回限り、10食まで。ご希望の場所によっては出張が難しい場合あり
【画像】BLACK CARD級？…『40周年どうとんぼり神座年間パス』
年間パスは、PREMIUMとSTANDARDの2種類で、所持すると、有効期間内に来店すれば無料で注文できる権利や一足先に神座の新作メニューを味わえる試食会への参加権などを得ることができる。
STANDARDは、1週間1回分以上（「おいしいラーメン」60杯分）が無料になる。
なお、どうとんぼり神座には、ごく一部の人だけに発行される「BLACK CARD」「GOLD CARD」「SILVER CARD」の3種類のカードが存在する。特に「BLACK CARD」は全世界に数名のみ持つ幻のカードで、3種類のカードの中で唯一「出張調理権」を得ることができる。
■どうとんぼり神座『40周年どうとんぼり神座年間パス』
・PREMIUM
販売価格（税込）40万円
発行枚数 40枚限定
商品無料特典 1年間全品無料（※1）
ノベルティ 40周年記念ラーメン鉢をもれなく贈呈（※2）
その他特典
1）新作を発売前に堪能できる試食会参加券（※3）
2）全国どこでも自宅出張調理（※4）
3）伝説の赤チーフからおもてなし特別ファンイベントへの招待
申込期間
第1期：5月19日〜6月2日（発送目安：7月19日お届け予定）
第2期：6月3日〜7月31日（発送目安：10月1日お届け予定）
8月1日以降の販売は予定しない
・STANDARD
販売価格（税込）4万円
発行枚数 無制限
商品無料特典 「おいしいラーメン」60杯分無料
ノベルティ 40周年記念ラーメン鉢をもれなく贈呈（※2）
その他特典
1）新作を発売前に堪能できる試食会参加権（※3）
申込期間
第1期：5月19日〜6月2日（発送目安：7月19日お届け予定）
第2期：6月3日〜7月31日（発送目安：10月1日お届け予定）
第3期：8月1日〜11月30日（発送目安：1月中旬頃お届け予定）
第4期：12月1日〜2月5日（発送目安：3月中旬頃お届け予定）
※1 1回につきラーメン1杯+サイド／ドリンクより2品まで
※2 ノベルティのお届け予定日は申込日程により異なる
※3 希望者多数の場合、抽選
※4 1回限り、10食まで。ご希望の場所によっては出張が難しい場合あり