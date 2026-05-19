俳優の東出昌大（38）が18日深夜放送のABCテレビ「東出昌大の野営デトックス」（月曜深夜0・00）に出演。かつてスキャンダルに見舞われたアスリートにエールを送った。

5年前から山奥で生活する俳優・東出昌大が、都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、1泊2日の野営生活を行う同番組。今回は、プロボクシングWBC世界バンタム級1位の那須川天心、競泳男子で五輪3大会連続代表の瀬戸大也が東出のもとを訪れた。

瀬戸は2017年に元飛び込み日本代表の馬淵優佳さんと結婚し、18年に長女、20年に次女が誕生した。20年9月に瀬戸の不倫が週刊誌に報じられ騒動に発展。24年には別居、離婚協議中であることが一部週刊誌で報じられ、今年2月に離婚を発表した。

東出は「大也君は叩かれたの？」と質問。「私生活でやらかすと競技に影響は出る？」と聞くと、瀬戸は「露骨に。結構お酒に逃げたりとかっていうのは、凄く多かった」とポツリ。「誰とも会いたくない」と振り返った。

そして「スキャンダルで反省することがたくさんありました」という瀬戸に、那須川は「失敗しないで成功することなんてできないじゃん。答えってあるようでない。答えにしていくっていうのが（大事）」と進言。東出は「人は間違うもんだと思うし、あなたは素敵だと思うから」とエールを送った。

東出は2020年7月、女優の唐田えりかとの不倫が原因で女優の杏と離婚。山奥へ移住した。24年8月には元女優・松本花林さんの妊娠と再婚を発表。25年2月に花林さんの出産を発表している。