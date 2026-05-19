マルシア、33歳超人気俳優と密着ハグ「2人とも素敵」「親子？姉弟？の様に見えます」
歌手のマルシアが19日までに、自身のInstagramを更新。超人気俳優との2ショットを披露すると、反響が集まった。
【写真】マルシア、33歳超人気俳優と密着ハグ 多数の「いいね！」集まる
マルシアは「ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』 大千穐楽。 2月から始まったお稽古、そして4月から5月17日までの本番。今、色んな思いが溢れています」と、出演していたミュージカルへの思いを告白。
続けて「なかなか覚えられず苦戦していた私に、竹内涼真君は、いつもこっそり背中を押してくれました」と、主演をしていた竹内との2ショットを披露。熱くハグをかわし「優しく声をかけてくださり、支えてくださり、本当に最高の座長でした。素晴らしい。その一言に尽きます」とつづった。
ファンからは「2人とも素敵」や、ミュージカルの感想など温かい声が多数寄せられている。
引用：「マルシア」Instagram（@marciaknishiye）
【写真】マルシア、33歳超人気俳優と密着ハグ 多数の「いいね！」集まる
マルシアは「ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』 大千穐楽。 2月から始まったお稽古、そして4月から5月17日までの本番。今、色んな思いが溢れています」と、出演していたミュージカルへの思いを告白。
続けて「なかなか覚えられず苦戦していた私に、竹内涼真君は、いつもこっそり背中を押してくれました」と、主演をしていた竹内との2ショットを披露。熱くハグをかわし「優しく声をかけてくださり、支えてくださり、本当に最高の座長でした。素晴らしい。その一言に尽きます」とつづった。
ファンからは「2人とも素敵」や、ミュージカルの感想など温かい声が多数寄せられている。
引用：「マルシア」Instagram（@marciaknishiye）