“奇跡の44歳”山川恵里佳、キャミソール姿で美スタイル全開！ 「素敵」「可愛すぎ」 夫は芸人・おさる 2児の母
タレントの山川恵里佳が、19日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】“奇跡の44歳”山川恵里佳が「スタイル抜群」 20年ぶりの“グラビア姿”も（12枚）
2023年には、約20年ぶりにグラビア復帰し話題を呼んだ山川。SNSでは自身のグラビア撮影姿などを公開しており、その圧倒的なプロポーションに驚きの声が多数寄せられている。
そんな彼女が投稿したのは、トレーニングに励む姿。キャミソールからトレーニングウェアに着替えて、「今日もコツコツと」「いわて盛岡シティマラソンに向けて元気な体づくり」と、真剣な様子をみせた。ファンからは「素敵」「可愛すぎ」などの声が集まっている。
■山川 恵里佳（やまかわ えりか）
1982年3月7日、岩手県盛岡市生まれの43歳。90年代より雑誌グラビア、テレビのバラエティ番組で活躍。2007年2月にお笑い芸人のモンキッキー（現：おさる）と結婚し、2010年3月に第1子となる女児を、2013年3月に第2子となる男児を出産している。
引用：「山川恵里佳」Instagram（@erika_3_official）
【写真】“奇跡の44歳”山川恵里佳が「スタイル抜群」 20年ぶりの“グラビア姿”も（12枚）
2023年には、約20年ぶりにグラビア復帰し話題を呼んだ山川。SNSでは自身のグラビア撮影姿などを公開しており、その圧倒的なプロポーションに驚きの声が多数寄せられている。
そんな彼女が投稿したのは、トレーニングに励む姿。キャミソールからトレーニングウェアに着替えて、「今日もコツコツと」「いわて盛岡シティマラソンに向けて元気な体づくり」と、真剣な様子をみせた。ファンからは「素敵」「可愛すぎ」などの声が集まっている。
■山川 恵里佳（やまかわ えりか）
1982年3月7日、岩手県盛岡市生まれの43歳。90年代より雑誌グラビア、テレビのバラエティ番組で活躍。2007年2月にお笑い芸人のモンキッキー（現：おさる）と結婚し、2010年3月に第1子となる女児を、2013年3月に第2子となる男児を出産している。
引用：「山川恵里佳」Instagram（@erika_3_official）