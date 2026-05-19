BTSが「anan」表紙に！ ワールドツアー日本公演の様子をロンググラビアでレポート
BTSが、6月17日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2500号（マガジンハウス）の表紙に登場。約3年9ヵ月の時を経て完全体となったBTSの新章を告げた熱狂と歓喜の瞬間をロンググラビアで振り返る。
【動画】BTS、ワールドツアー釜山公演のライブビューイングが決定！ 予告映像解禁
Netflixで世界190か国に配信され、視聴者数が1840万人を記録したカムバック公演「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」。世界中の関心を集めた公演は、韓国の歴史・文化の象徴的場所であり、朝鮮王朝の王宮・景福宮の門である光化門と広場をつなぐ道「御道（王が通る道）」で開催された。
このたび、「anan」2500号というメモリアルな号の特集テーマ「王道エンタメの矜持」のスペシャルエディション表紙をBTSが飾る。開催中の世界34都市85公演という自身過去最大規模のワールドツアー「BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’」の日本公演「BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’ IN JAPAN」の模様もレポート。待望の7年ぶりの日本公演のエモーショナルなひとときを収録する。
表紙となったカットは、日本公演の最後のMC中での一コマ。世界的なアーティストとなった今も変わらぬ7人の少年のような表情、そして彼らにひたむきな愛情を注ぐファンのペンライトの光のきらめきが印象的な一枚だ。
「anan」では、2022年6月15日発売「今、世界に広がる、ボーダレスカルチャー」特集にてBTSの世界公演の様子をライブドキュメントとして収めた。その直後のグループ活動の一時停止、ソロ活動などの期間を経て帰還したBTSの姿をドキュメントグラビアとして届ける。「anan」表紙号の発売直前の6月13日にはデビュー14年を迎え、さらなる音楽的進化を遂げていくBTSの今の姿を収めた保存版の一冊だ。
レポートは、3月21日に行われた「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」、4月16日・17日に行われた「BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’ in JAPAN」の模様をロングテキストで掲載。
さらに「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」の写真で構成した両観音グラビアも収録。また、表紙は特別加工が施された特殊仕様となっており、手元に置いておきたくなるような、スペシャルな一冊となっている。
「anan」2500号スペシャルエディションは、マガジンハウスより6月17日発売。定価1100円（税込）。
【動画】BTS、ワールドツアー釜山公演のライブビューイングが決定！ 予告映像解禁
Netflixで世界190か国に配信され、視聴者数が1840万人を記録したカムバック公演「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」。世界中の関心を集めた公演は、韓国の歴史・文化の象徴的場所であり、朝鮮王朝の王宮・景福宮の門である光化門と広場をつなぐ道「御道（王が通る道）」で開催された。
表紙となったカットは、日本公演の最後のMC中での一コマ。世界的なアーティストとなった今も変わらぬ7人の少年のような表情、そして彼らにひたむきな愛情を注ぐファンのペンライトの光のきらめきが印象的な一枚だ。
「anan」では、2022年6月15日発売「今、世界に広がる、ボーダレスカルチャー」特集にてBTSの世界公演の様子をライブドキュメントとして収めた。その直後のグループ活動の一時停止、ソロ活動などの期間を経て帰還したBTSの姿をドキュメントグラビアとして届ける。「anan」表紙号の発売直前の6月13日にはデビュー14年を迎え、さらなる音楽的進化を遂げていくBTSの今の姿を収めた保存版の一冊だ。
レポートは、3月21日に行われた「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」、4月16日・17日に行われた「BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’ in JAPAN」の模様をロングテキストで掲載。
さらに「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」の写真で構成した両観音グラビアも収録。また、表紙は特別加工が施された特殊仕様となっており、手元に置いておきたくなるような、スペシャルな一冊となっている。
「anan」2500号スペシャルエディションは、マガジンハウスより6月17日発売。定価1100円（税込）。