向井理が演出家・倉持裕と再タッグ！ 舞台『ブランク』10月より上演 共演に西田尚美、入野自由ら
向井理が主演、倉持裕が作・演出を務めるM＆Oplaysプロデュース『ブランク』が10月3日より上演されることが決定。その後、広島、名古屋、新潟、仙台、富山、大阪で巡演される。
【写真】倉持裕が作・演出！ 向井理＆水川あさみによるM＆Oplaysプロデュース『リムジン』ビジュアル
本公演は、M＆Oplaysが倉持裕と定期的に行っているプロデュース公演で、2023年に本多劇場にて上演した『リムジン』でタッグを組んだ向井理と、倉持裕が再び組んで贈る新作。
ある弁護士事務所を舞台に、そこで繰り広げられる人間のエゴと、救済のドラマを丁寧に描いていく会話劇だ。
主演の向井のほか、共演には西田尚美、入野自由、森優作、中井千聖、池津祥子と個性的で魅力的なキャストが集結。
向井は「倉持さんとの舞台は二度目ですが、脚本作品には何度か出させていただいてきました。コメディからシリアスまでジャンルに囚われないところや、緻密に計算されたストーリー、仕掛けにはいつも圧倒されています。そしてこんな場面でも笑えるのも人間なんだと気付かされることが多々ありました。そんな、日々新しい発見がある稽古が今から楽しみです」と期待を寄せている。
M＆Oplaysプロデュース『ブランク』は、東京・本多劇場にて10月3日〜25日上演。以降、広島、名古屋、新潟、仙台、富山、大阪公演あり。
倉持、向井のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■作・演出：倉持裕
向井理さんと初めてご一緒した舞台『リムジン』は、狩猟中の誤射を隠し続ける男の複雑な心理を描いた作品でした。その時に、向井理という俳優は、言葉で説明できない感情を捉えるのが抜群に速く、的確であるということを知り、「ぜひまたご一緒したい」と僕から声を掛け、めでたく今作に繋がりました。
今作『ブランク』は、精神と肉体両面の急激な不調――いわゆる「中年の危機」に直面する弁護士が、厄介な依頼人たちに振り回されるストレスフルな日常の中、知り合った女性の経歴の空白期間（＝ブランク）について、知りたい気持ちと知らずに済ませたい気持ちの間で揺れ動き、それぞれの問題解決に奮闘するという、個人的で孤独な戦いを描いた物語です。どうぞご期待ください。
■向井理
前回リムジンに出演させていただいた際に、またご一緒できたらなと漠然と考えておりました。それがこうして実現するのはとても恵まれていると思います。
今回もただ笑えるというものではなく、人間の本質的な部分や見られたくない部分など、一筋縄ではいかない舞台になりそうな…。
倉持さんとの舞台は二度目ですが、脚本作品には何度か出させていただいてきました。コメディからシリアスまでジャンルに囚われないところや、緻密に計算されたストーリー、仕掛けにはいつも圧倒されています。そしてこんな場面でも笑えるのも人間なんだと気付かされることが多々ありました。そんな、日々新しい発見がある稽古が今から楽しみです。
観劇後に、“何か”を感じてもらえるような舞台になればと思っております。
【写真】倉持裕が作・演出！ 向井理＆水川あさみによるM＆Oplaysプロデュース『リムジン』ビジュアル
本公演は、M＆Oplaysが倉持裕と定期的に行っているプロデュース公演で、2023年に本多劇場にて上演した『リムジン』でタッグを組んだ向井理と、倉持裕が再び組んで贈る新作。
ある弁護士事務所を舞台に、そこで繰り広げられる人間のエゴと、救済のドラマを丁寧に描いていく会話劇だ。
向井は「倉持さんとの舞台は二度目ですが、脚本作品には何度か出させていただいてきました。コメディからシリアスまでジャンルに囚われないところや、緻密に計算されたストーリー、仕掛けにはいつも圧倒されています。そしてこんな場面でも笑えるのも人間なんだと気付かされることが多々ありました。そんな、日々新しい発見がある稽古が今から楽しみです」と期待を寄せている。
M＆Oplaysプロデュース『ブランク』は、東京・本多劇場にて10月3日〜25日上演。以降、広島、名古屋、新潟、仙台、富山、大阪公演あり。
倉持、向井のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■作・演出：倉持裕
向井理さんと初めてご一緒した舞台『リムジン』は、狩猟中の誤射を隠し続ける男の複雑な心理を描いた作品でした。その時に、向井理という俳優は、言葉で説明できない感情を捉えるのが抜群に速く、的確であるということを知り、「ぜひまたご一緒したい」と僕から声を掛け、めでたく今作に繋がりました。
今作『ブランク』は、精神と肉体両面の急激な不調――いわゆる「中年の危機」に直面する弁護士が、厄介な依頼人たちに振り回されるストレスフルな日常の中、知り合った女性の経歴の空白期間（＝ブランク）について、知りたい気持ちと知らずに済ませたい気持ちの間で揺れ動き、それぞれの問題解決に奮闘するという、個人的で孤独な戦いを描いた物語です。どうぞご期待ください。
■向井理
前回リムジンに出演させていただいた際に、またご一緒できたらなと漠然と考えておりました。それがこうして実現するのはとても恵まれていると思います。
今回もただ笑えるというものではなく、人間の本質的な部分や見られたくない部分など、一筋縄ではいかない舞台になりそうな…。
倉持さんとの舞台は二度目ですが、脚本作品には何度か出させていただいてきました。コメディからシリアスまでジャンルに囚われないところや、緻密に計算されたストーリー、仕掛けにはいつも圧倒されています。そしてこんな場面でも笑えるのも人間なんだと気付かされることが多々ありました。そんな、日々新しい発見がある稽古が今から楽しみです。
観劇後に、“何か”を感じてもらえるような舞台になればと思っております。