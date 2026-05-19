170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音、美脚あらわミニスカワンピで今年初かき氷
気象予報士の穂川果音が17日にInstagramを更新。夫との2ショットを公開した。ミニスカートワンピース姿を披露すると、ファンから「お似合いです」「可愛すぎる」といった声が集まった。
【別カット】美脚あらわの全身ショット
穂川が投稿したのは、今年初のカキ氷を食べに訪れたという「屋台湾フェス」の会場で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、ネイビーのミニスカワンピでカバンを斜めがけにした彼女が、かき氷を食べる姿や会場内で散策する様子が収められている。
投稿の中で穂川は「この日は暑かったので膝上丈ワンピースコーデ」とつづり「高身長さんが普通に着ると事故りやすいんだけど、足元はスニーカーでカジュアルに、ネイビー×襟付きかつハイウエストだと大人ヘルシーな感じになってすき」とコメントしている。
ミニスカートの裾から美脚をあらわにした彼女の近影に、ファンからは「爽やかで好き」「ミニワンピース、お似合いです」「可愛すぎる」などの反響が寄せられている。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」Instagram（＠hokawakanonn）
【別カット】美脚あらわの全身ショット
穂川が投稿したのは、今年初のカキ氷を食べに訪れたという「屋台湾フェス」の会場で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、ネイビーのミニスカワンピでカバンを斜めがけにした彼女が、かき氷を食べる姿や会場内で散策する様子が収められている。
ミニスカートの裾から美脚をあらわにした彼女の近影に、ファンからは「爽やかで好き」「ミニワンピース、お似合いです」「可愛すぎる」などの反響が寄せられている。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」Instagram（＠hokawakanonn）