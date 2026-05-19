元モーニング娘。の藤本美貴とお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春夫妻が１９日、都内で行われたカシオ新商品発表会に出席した。

同社は声がこもって聞こえる、会話が聞き取りづらいなど、耳の聞こえの悩みを解決するイヤホンの新ブランド「ｅａｒＵ（イアユー）」（２８日発売）を展開する。

藤本と庄司は、結婚記念日に周囲が少し騒がしい高級レストランへ出かけた夫婦という設定で寸劇を行いながら、同商品を体験することに。庄司が「（実際の）結婚記念日は７月１１日なので、気持ちが作れていない」と消極的な姿勢を見せると、藤本は「気持ち作るとかじゃないでしょ。感謝の気持ちはあふれてくるものでしょ！」とバッサリ。会場の笑いを誘った。

会場には人が話しているような雑音がスピーカーから流され、藤本と庄司が話している言葉が聞き取れない場面も。司会から「先ほどは何てお話されていましたか？」と質問された藤本は「いつでも『好き』って言っていいんだよ」と笑顔で明かした。続けて、庄司も「毎日確認される。『好きって言えよ』って」と告白。結婚１７年目を迎えても仲がいい様子を披露した。

新商品の聞き取りやすさを実感するために、藤本は「バラードバージョンの『ミキティー！』を聞きたい」と注文。庄司が「ミキティー」と小さく、しっとりとした声でささやいたが、「聞こえます。届きました。でも、大きな声の方がいい」と一蹴（いっしゅう）し、会場を沸かせた。