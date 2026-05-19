食後に飲んじゃおッッッ♡【マクドナルド】の「甘系ドリンク」

【マクドナルド】でバーガーやポテトを堪能したら、食後のデザートは「甘系ドリンク」がおすすめ！ マクドナルドには、シェイクやフラッペといったデザートドリンクが充実しているため、食後のちょっと甘いものが欲しい気分にぴったりです。そこで今回は、食後に飲みたい甘系ドリンクを紹介します。

ブルベリマシマシをテーマに果汁増量

発売のたびにSNSで話題を集める「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」が、今年も販売スタート！ 初登場から3年目となる今年は、ブルーベリー果汁を増量し、よりフルーティーな味わいにリニューアルしたのだそう。@yuumogu22さんも「確かに美味しくなってる気がする」と、納得する味わいです。

体に染み渡る濃厚チョコレート

「ホットチョコレート」は、マックカフェ バイ バリスタ併設店でのみオーダーできる、デザートドリンク。チョコレートを温めたミルクで溶かして作るホットチョコレートは、チョコレートの甘さとミルクのコクを感じる、濃厚なドリンクです。マックカフェでは、泡立てたミルクを使っているため、まろやかな口当たりも楽しめそう。

食後のデザートにぴったりな【マクドナルド】の「甘系ドリンク」。グリマスシェイクの販売期間は5月下旬までのため、終売まで残りわずかです。食後にちょい足しするだけで、満足度がぐっと高まるので、ぜひオーダーしてみて。

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※こちらの記事では@yuumogu22様、@collblanccc様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる