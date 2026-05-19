女優の伊原六花が１９日、都内で行われたフタバ食品のカップ氷菓「サクレレモン」の２０２６年新ＴＶＣＭ発表会に登壇した。

黄色のトップスに青のロングドレスの”サクレコーデ”で登場した伊原は、新ＣＭについて「砂の上を走るという爽快感と、熱い日差しの中で食べたくなるＣＭ」と笑顔。撮影を振り返って「砂浜を走っている時に『あはあは〜』って（声を出す）ところがある。撮影の後に声だけ録るんですけど、『トレンディーな感じでもらっていいですか』って言われて。初めての経験で、監督に『絶対使ってください』って言ったので、使っていただけて良かった」と喜んだ。

その後、社員が考案した「サクレディープクイズ」に挑戦。全問正解し、撮影でも使われた全長１２０センチの巨大スプーンをプレゼントされると、「私しか持ってないですかね、この大きさのスプーン。玄関に飾りたいと思います」とうれしそうな表情を見せた。

伊原は昨年に続くＣＭ出演。今回の「ビーチで告白？」編では、真夏のビーチを駆け抜ける先にある巨大サクレに抱きつき、愛を表現。「好きだ！ サクレだ！ サクサクだ！」とさわやかにアピールしている。