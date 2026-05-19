ぬいぐるみや日用雑貨など、かっこいい＆かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年5月より順次、全国のゲームセンターなどに登場するTVアニメ『名探偵コナン』グッズを紹介します！

セガプライズ TVアニメ『名探偵コナン』グッズ

登場時期：2026年5月15日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2026年5月も、セガプライズにTVアニメ『名探偵コナン』グッズが登場。

推しへの愛情が詰まったぬいぐるみブランドから、TVアニメ『名探偵コナン』の第3弾となるミニぬいぐるみが展開されます。

さらに、キャラクターの世界観を詰め込んだ”Petite World Memories（プチワールドメモリーズ）”からは「服部平次」「遠山和葉」「赤井秀一」の3種がラインナップ。

思わず集めたくなるプライズたちを紹介していきます☆

名探偵コナン あいぬい ミニぬいぐるみVol.3

サイズ：全長約9×6×11cm

種類：全3種（灰原哀、赤井秀一、沖矢昴）

ぬい活ユーザーの「推しへの愛情」が詰まったぬいぐるみブランド”あいぬい”から、TVアニメ『名探偵コナン』より第3弾が登場。

かわいらしい手のひらサイズで、キラキラした大きな瞳が特徴的なシリーズです！

TVアニメ『名探偵コナン』のミニぬいぐるみ第3弾となる今回は「灰原哀」「赤井秀一」「沖矢昴」の3人がラインナップ。

どれもかわいらしいぬいぐるみに仕上げられています☆

名探偵コナン Petite World Memories ミニフィギュア“服部平次”

サイズ：

BOX 全長約10×4.5×8cm

服部平次 全長約3×4.2cm

岩 全長約2×2cm

看板 全長約2×3.5cm

トランクBOXにキャラクターたちの世界を詰め込み、いつでもそのキャラの世界が楽しめる”Petite World Memories（プチワールドメモリーズ）”から「服部平次」が登場。

印象深い、思い出のワンシーンを再現したミニフィギュアと小物がセットになっています！

トランク型のケースになっているので、持ち運びも簡単。

トランクの表面に貼れるステッカー付きです。

持ち運びしやすく、開くと簡単に飾れるので、好きな場所に置いて楽しめます☆

名探偵コナン Petite World Memories ミニフィギュア“遠山和葉”

サイズ：

BOX 全長約10×4.5×8cm

遠山和葉 全長約3×4.2cm

木 全長約2×4.2cm

矢 全長約3×0.5cm

「遠山和葉」のミニフィギュアも”Petite World Memories（プチワールドメモリーズ）”に登場。

「服部平次」とのエピソードに関連したワンシーンが再現されているので、一緒に飾りたくなります！

ミニフィギュアとセットの小物として、エピソードで重要なポイントとなった木と矢を封入。

トランクから取り出して飾るもよし、トランク内の背景とセットで鑑賞するもよしなプライズです。

イエローのトランク型ケースは、付属のステッカーを表面に貼ることができます☆

名探偵コナン Petite World Memories ミニフィギュア“赤井秀一”

サイズ：

BOX 全長約10×4.5×8cm

赤井秀一 全長約3×4.2cm

電話ボックス 全長約2×5cm

2026年5月には「赤井秀一」のミニフィギュアが入った”Petite World Memories（プチワールドメモリーズ）”もラインナップ。

キリッとした「赤井秀一」のミニフィギュアとともに、電話ボックスが小物としてついています。

トランクBOXの内側に描かれた、街の背景も世界観の1つ。

トランクはシックなカラーで、表面に貼ることができるステッカー付きです！

フィギュアと小物を入れて、一緒に持ち運ぶことができます☆

推しへの愛が詰まったミニぬいぐるみと、思い出のワンシーンを再現したミニフィギュア。

2026年5月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ TVアニメ『名探偵コナン』グッズの紹介でした☆

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