推しへの愛が詰まったぬいぐるみと思い出のシーンを再現したフィギュア！セガプライズ TVアニメ『名探偵コナン』グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨など、かっこいい＆かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年5月より順次、全国のゲームセンターなどに登場するTVアニメ『名探偵コナン』グッズを紹介します！
セガプライズ TVアニメ『名探偵コナン』グッズ
登場時期：2026年5月15日より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2026年5月も、セガプライズにTVアニメ『名探偵コナン』グッズが登場。
推しへの愛情が詰まったぬいぐるみブランドから、TVアニメ『名探偵コナン』の第3弾となるミニぬいぐるみが展開されます。
さらに、キャラクターの世界観を詰め込んだ”Petite World Memories（プチワールドメモリーズ）”からは「服部平次」「遠山和葉」「赤井秀一」の3種がラインナップ。
思わず集めたくなるプライズたちを紹介していきます☆
名探偵コナン あいぬい ミニぬいぐるみVol.3
サイズ：全長約9×6×11cm
種類：全3種（灰原哀、赤井秀一、沖矢昴）
ぬい活ユーザーの「推しへの愛情」が詰まったぬいぐるみブランド”あいぬい”から、TVアニメ『名探偵コナン』より第3弾が登場。
かわいらしい手のひらサイズで、キラキラした大きな瞳が特徴的なシリーズです！
TVアニメ『名探偵コナン』のミニぬいぐるみ第3弾となる今回は「灰原哀」「赤井秀一」「沖矢昴」の3人がラインナップ。
どれもかわいらしいぬいぐるみに仕上げられています☆
名探偵コナン Petite World Memories ミニフィギュア“服部平次”
サイズ：
BOX 全長約10×4.5×8cm
服部平次 全長約3×4.2cm
岩 全長約2×2cm
看板 全長約2×3.5cm
トランクBOXにキャラクターたちの世界を詰め込み、いつでもそのキャラの世界が楽しめる”Petite World Memories（プチワールドメモリーズ）”から「服部平次」が登場。
印象深い、思い出のワンシーンを再現したミニフィギュアと小物がセットになっています！
トランク型のケースになっているので、持ち運びも簡単。
トランクの表面に貼れるステッカー付きです。
持ち運びしやすく、開くと簡単に飾れるので、好きな場所に置いて楽しめます☆
名探偵コナン Petite World Memories ミニフィギュア“遠山和葉”
サイズ：
BOX 全長約10×4.5×8cm
遠山和葉 全長約3×4.2cm
木 全長約2×4.2cm
矢 全長約3×0.5cm
「遠山和葉」のミニフィギュアも”Petite World Memories（プチワールドメモリーズ）”に登場。
「服部平次」とのエピソードに関連したワンシーンが再現されているので、一緒に飾りたくなります！
ミニフィギュアとセットの小物として、エピソードで重要なポイントとなった木と矢を封入。
トランクから取り出して飾るもよし、トランク内の背景とセットで鑑賞するもよしなプライズです。
イエローのトランク型ケースは、付属のステッカーを表面に貼ることができます☆
名探偵コナン Petite World Memories ミニフィギュア“赤井秀一”
サイズ：
BOX 全長約10×4.5×8cm
赤井秀一 全長約3×4.2cm
電話ボックス 全長約2×5cm
2026年5月には「赤井秀一」のミニフィギュアが入った”Petite World Memories（プチワールドメモリーズ）”もラインナップ。
キリッとした「赤井秀一」のミニフィギュアとともに、電話ボックスが小物としてついています。
トランクBOXの内側に描かれた、街の背景も世界観の1つ。
トランクはシックなカラーで、表面に貼ることができるステッカー付きです！
フィギュアと小物を入れて、一緒に持ち運ぶことができます☆
推しへの愛が詰まったミニぬいぐるみと、思い出のワンシーンを再現したミニフィギュア。
2026年5月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ TVアニメ『名探偵コナン』グッズの紹介でした☆
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 推しへの愛が詰まったぬいぐるみと思い出のシーンを再現したフィギュア！セガプライズ TVアニメ『名探偵コナン』グッズ appeared first on Dtimes.