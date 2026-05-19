セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年5月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『キングダム ハーツ』 ＆ you ミニぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『キングダム ハーツ』 ＆ you ミニぬいぐるみ

登場時期：2026年5月15日より順次

サイズ：全長約6×8×12cm

種類：全3種（ソラ、ドナルドダック、グーフィー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

「キングダム ハーツ」シリーズは、ディズニーとスクウェア・エニックスの夢の共演から生まれたロールプレイングゲームです。

そんな『キングダム ハーツ』に登場するキャラクターが、セガオリジナル“＆ you（アンドユー）”デザインのミニぬいぐるみとして登場。

「ソラ」「ドナルドダック」「グーフィー」が、キュートなぬいぐるみで表現されています☆

ソラ

主人公「ソラ」をキュートな”＆ you” ミニぬいぐるみで再現。

「ソラ」の特徴的な髪型や衣装も丁寧にデザインされています。

ドナルドダック

大きなクチバシや目が特徴的な「ドナルドダック」のミニぬいぐるみ。

ブルーの衣装がよく似合う、ほかのキャラクターと一緒に飾りたくなる“＆ you（アンドユー）”です☆

グーフィー

帽子から飛び出した頭の毛もしっかり再現された「グーフィー」

『キングダム ハーツ』に登場するときの衣装がお似合いです！

人気ゲーム『キングダム ハーツ』に登場する「ソラ」「ドナルドダック」「グーフィー」のぬいぐるみ。

セガプライズの『キングダム ハーツ』 ＆ you ミニぬいぐるみは、2026年5月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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