お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロ（40）が18日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）にゲスト出演。かつてYouTubeで吐いた「毒」のその後について語った。

東ブクロは先日YouTubeで「辞めたい番組」を話したところ、ネットニュースに取り上げられて話題となった。「毒なんか吐くことなんか20年間なかったのよ。初めて吐いた毒がネットニュースになってしまった」と淡々と話した。

会社に居場所がないとのファンの便りで「僕もレギュラー番組1つ辞めたいやつがありますわ」と言ってしまったと言い、その番組では「打ち合わせもない、台本も何も書かれていない、進行も森田がやる、最後MVPみたいな発表も森田がやる、YouTubeのサムネに僕が載ってない」と打ち明けた。

そのため「もうMCとしていらんやんけ。もうこんなもん辞めたるわ！」と話したところ、「シーズン2が始まってしまったんですよ」と番組は続くことになったという。

そうして収録に行くと「今度は僕が進行になってて。MVPも僕が発表するみたいになって。スタッフさんにも90度お辞儀される。めちゃくちゃやりにくい状態で。変ないじり方でシーズン2が始まっている状態なんですよ」と周囲の対応が一変していたという。

さらに番組のYouTubeでも「僕をサムネに入れてくれたんです」というが、「いつもの再生数の3分の1になったんです」とぶっちゃけて苦笑い。共演者からは「お前が悪いやんけ！」とツッコミが入っていた。