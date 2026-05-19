元AKB48でタレント・実業家の川崎希さんと、夫でモデルのアレクサンダーさんが5月16日、それぞれのブログを更新。8歳の長男に高級ブランドティファニーの18金ネックレスをプレゼントしたことを明かしました



【写真を見る】【 川崎希・アレク 夫妻 】 ８歳長男に「初ティファニー」 18金ネックレスをプレゼント 「高いー 絶対無くすなよ お願いします」



川崎さんは「ティファニーでお買い物 なんと、私のものではなくて、、、かげとらが初ティファニーでアクセを買ったの ゴールドのネックレス」と綴り、8歳の長男に初めてティファニーを購入したと投稿。





プレゼントした理由について「好きなサッカー選手がつけてるみたいでネックレスをつけたかったんだって」と、長男の希望とのこと。







また「前に18金ネックレスをしてたんだけど一回なくしちゃってから 少し前までおもちゃの金色ネックレスをしてたんだけど 毎日つけるからアレルギーとかが気になってね 新しいものにしました」と、アレルギーの心配もあったと綴りました。







一方、夫のアレクサンダーさんは「良かったね 大事にしてよー。」「似合ってるねゴールデンボーイ カゲトラ」「高いー 絶対無くすなよ お願いします」と記しています。







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