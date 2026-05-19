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元AKB48でタレント・実業家の川崎希さんと、夫でモデルのアレクサンダーさんが5月16日、それぞれのブログを更新。8歳の長男に高級ブランドティファニーの18金ネックレスをプレゼントしたことを明かしました
 

【写真を見る】【 川崎希・アレク 夫妻 】　８歳長男に「初ティファニー」　18金ネックレスをプレゼント　「高いー　絶対無くすなよ　お願いします」


川崎さんは「ティファニーでお買い物　なんと、私のものではなくて、、、かげとらが初ティファニーでアクセを買ったの　ゴールドのネックレス」と綴り、8歳の長男に初めてティファニーを購入したと投稿。
 


プレゼントした理由について「好きなサッカー選手がつけてるみたいでネックレスをつけたかったんだって」と、長男の希望とのこと。
 



また「前に18金ネックレスをしてたんだけど一回なくしちゃってから　少し前までおもちゃの金色ネックレスをしてたんだけど　毎日つけるからアレルギーとかが気になってね　新しいものにしました」と、アレルギーの心配もあったと綴りました。
 



一方、夫のアレクサンダーさんは「良かったね　大事にしてよー。」「似合ってるねゴールデンボーイ　カゲトラ」「高いー　絶対無くすなよ　お願いします」と記しています。
 



【担当：芸能情報ステーション】