7人家族・辻希美、コストコで“爆買い” 買い物シーンにSNS「気持ちいい！」「どんどんカゴに入ってく」
5児の母でタレントの辻希美（38）が、19日までに自身のYouTubeチャンネル「辻ちゃんネル」を更新。コストコでの“爆買い”ショッピングを紹介した。
【動画】「袋もりもり！」辻希美、コストコで“爆買い”シーン
「【コストコ爆買い】辻のコストコ爆買いルーティーン」と題した動画。月1〜2くらいで買い物をしており、今回は店内の撮影許可が下りたという。コストコは月1〜2ほど利用しており、「今日結構混んでるみたいなんですけど いつも通り爆買いしていこうかなと思っております」袋もりもリでございます」などと説明した。
店内を練り歩き「とりあえず1週目は下見感覚で」「2週間経たないくらい前に来ているんだけど…」などとつぶやき。「これ買っとこうかな、腐るものじゃないんで」とどんどんカートに入れていた。
生活用品や、食料品などさまざまなアイテムを物色。食べ盛りの子どもたちについて「バキュームみたいに食べるんだよ」と肉も追加し、「いちご大福」を見つけたシーンでは「待って、あるよ！超やばい」「私が買いたかったいちご大福」「最高に幸せです！」などと大喜びだった。
会計後は食事も。ホットドッグについて、玉ねぎが苦手だが「この（コストコの）玉ねぎは平気なの。なんでだろ」と告白。アイスと飲み物も楽しんだ。
この投稿を見た視聴者からは「こんなに食べきれないかーって躊躇しちゃいがちだから、どんどんカゴに入ってく様子が見てて気持ち良すぎる！！笑」「コストコって食べる人数も必要だけど入れる冷蔵庫容量も兼ねてないとなかなか爆買いできないから辻ちゃんのこのテンションの買い方は気持ちいい！笑」「辻ちゃんみてるとなんかお腹いっぱいになる そして、気持ちいい」「カートに入れていく勢いに驚きながらも気持ちよかったです」「バイヤーかってくらいカゴに入れてて見てて清々しい」などと、豪快な買い物に驚く声が寄せられた。
【動画】「袋もりもり！」辻希美、コストコで“爆買い”シーン
「【コストコ爆買い】辻のコストコ爆買いルーティーン」と題した動画。月1〜2くらいで買い物をしており、今回は店内の撮影許可が下りたという。コストコは月1〜2ほど利用しており、「今日結構混んでるみたいなんですけど いつも通り爆買いしていこうかなと思っております」袋もりもリでございます」などと説明した。
生活用品や、食料品などさまざまなアイテムを物色。食べ盛りの子どもたちについて「バキュームみたいに食べるんだよ」と肉も追加し、「いちご大福」を見つけたシーンでは「待って、あるよ！超やばい」「私が買いたかったいちご大福」「最高に幸せです！」などと大喜びだった。
会計後は食事も。ホットドッグについて、玉ねぎが苦手だが「この（コストコの）玉ねぎは平気なの。なんでだろ」と告白。アイスと飲み物も楽しんだ。
この投稿を見た視聴者からは「こんなに食べきれないかーって躊躇しちゃいがちだから、どんどんカゴに入ってく様子が見てて気持ち良すぎる！！笑」「コストコって食べる人数も必要だけど入れる冷蔵庫容量も兼ねてないとなかなか爆買いできないから辻ちゃんのこのテンションの買い方は気持ちいい！笑」「辻ちゃんみてるとなんかお腹いっぱいになる そして、気持ちいい」「カートに入れていく勢いに驚きながらも気持ちよかったです」「バイヤーかってくらいカゴに入れてて見てて清々しい」などと、豪快な買い物に驚く声が寄せられた。