¼ÖÃæÇñ¤â¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤â²÷Å¬¤Ë¡ª¥¯¥ë¥ÞÎ¹É¬·È¥®¥¢7Áª¡Ú¼ñÌ£¥®¥¢Å¬À¿ÇÃÇ¡Û
¡Ú¼ñÌ£¥®¥¢Å¬À¿ÇÃÇ¡Û
ÉáÃÊ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¼ÖÃæÇñ¤äÄ¹»þ´Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤àºÝ¤Ë¡¢¤¼¤Ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸·Áª¾Ò²ð¡£º£²ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥®¥¢¤Ï¡¢¥¯¥ë¥ÞÎ¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤Î¤ÇÇã¤Ã¤ÆÂ»¥Ê¥·¡ª
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡ÚTYPE 4¡¦¤ª½Ð¤«¤±¡õ¥¯¥ë¥ÞÎ¹ÇÉ¡Û
¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡¿¥é¥¤¥¿¡¼
¹â¶¶ Ëþ¤µ¤ó
µá¿Í»ï¡¢Ãæ¸Å¼Ö»¨»ï¤ÎÊÔ½¸Éô¤ò·Ð¤Æ¡¢1999Ç¯¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¿¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¼«Æ°¼Ö¡¢²»³Ú¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¼¹É®¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥ó¡×ÂåÉ½¡£
1. ¥¯¥é¥¹ºÇ¾®¥Ü¥Ç¥£¤ò¼Â¸½¤·¤¿¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥é¡¼
Jackery
¡ÖJackery ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸» 1500 New¡×¡Ê14Ëü9800±ß¡Ë
¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤â¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¡£¤·¤«¤·ÍÆÎÌ¤ä½ÐÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬»È¤¦¥·¡¼¥ó¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÁª¤Ó¤¿¤¤¤È¤³¤í¡Ê¹â¶¶¤µ¤ó¡Ë
ÂçÍÆÎÌ1536Wh¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤Þ¤¿2000W¤Î¹â½ÐÎÏ¤Ç¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤äÅÅµ¤¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ê¤É¤Î²ÈÅÅ¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£²ÈÄíÍÑAC¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÇºÇÂ®1»þ´Ö¤Ç80%½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£
¢¥½ÐÎÏ¥Ý¡¼¥È¤ÏAC¡ß3¡¢USB Type-C¡ß2¡¢USB Type-A¡ß1¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Î¡¼¥ÈPC¤Ê¤ÉºÇÂç7¤Ä¤Îµ¡´ï¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë
2. ¸ü¤µ5cm¤Ç²÷Å¬¤Ê¿²¿´ÃÏ¡ª ¼«Æ°ËÄÄ¥¼°¥Þ¥Ã¥È
¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó
¡Ö¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼ ¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¿¡¼¥Þ¥Ã¥È¡¿¥·¥ó¥°¥ë·¡×¡Ê1Ëü450±ß¡Ë
¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤¬ÀìÍÑÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¥¹¥¿¥à¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤òÅÝ¤·¤Æ¿²¤ë¾ì¹ç¡¢¥Þ¥Ã¥È¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡Ê¹â¶¶¤µ¤ó¡Ë
¥Ð¥ë¥Ö¤òÁ´³«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°¤Ç¶õµ¤¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤ÇËÄÄ¥¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¿¡¼¥Þ¥Ã¥È¡£¸ü¤µ5cm¤Î¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ýÇ¼ÂÞÉÕ¤¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡£
¢¥ËÄ¤é¤ß¤¬Â¤ê¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤Î¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤ò¥¨¥¢¥Ý¥ó¥×¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ
3. Âç·¿¥ß¥Ë¥Ð¥óÂÐ±þ¤Î¹¤¤¥Ï¥¤¥¿¥¤¥×
¥í¥´¥¹
¡ÖTradcanvas ¥Ï¥¤¥¿¥¤¥× ¥«¡¼¥µ¥¤¥É¥ª¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê4Ëü3780±ß¡Ë
¼ÖÆâ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¤ò³°¤Þ¤Ç¹¤²¤Æ²÷Å¬À¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¥µ¥¤¥É¥¿¡¼¥×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡Ê¹â¶¶¤µ¤ó¡Ë
¹¡¹¤È¤·¤¿µï½»¶õ´Ö¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥«¡¼¥µ¥¤¥É¥¿¡¼¥×¡£¥Ï¥¤¥¿¥¤¥×¤ÎÂç·¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤â´ÊÃ±¡£3Êý¸þ¤«¤é½ÐÆþ¤ê¤Ç¤¡¢¿þ¤Ë¤Ï±«¤Î¿»Æþ¤òËÉ¤°¥Þ¥Ã¥É¥¹¥«¡¼¥È¤òÁõÈ÷¡£¾æÉ×¤Ç·ÚÎÌ¤Ê¥¢¥ë¥ßÀ½¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¡£
¢¥Âç·¿¥ê¥Ó¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¡¢ÀµÌÌ¤È¥µ¥¤¥É¤Î3Êý¸þ¤«¤é½ÐÆþ¤ê²ÄÇ½¡£¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¥¯¥ë¥Þ¤È´ÊÃ±¤ËÏ¢·ë¤Ç¤¤ë
4. ¼Ö¼ïÊÌÀß·×¤Î¥¯¥ë¥ÞÍÑÌÖ¸Í²Æ¤Î¼ÖÃæÇñ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
¥¢¥¤¥º
¡Ö¥¦¥¤¥ó¥É¡¼¥Ð¥°¥Í¥Ã¥È¡×¡ÊVOXY80·Ï¥»¥«¥ó¥É2Ëç¥»¥Ã¥È¡§1Ëü2100±ß¡Ë
¼ÖÃæÇñ¤ÎÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ËÉÃî¥Í¥Ã¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¼ÖÆâ¤ËÉ÷¤òÆþ¤ì¤Ä¤ÄÃî¤òÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼Ö¼ïÀìÍÑÀß·×¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¡¢Áë¤Ë·ä´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡Ê¹â¶¶¤µ¤ó¡Ë
¤Ï¤á¹þ¤ß¼°¤Î¥¯¥ë¥ÞÍÑÌÖ¸Í¡£¼Ö¼ïÊÌÀìÍÑÀß·×¤ÇÁë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢ÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤ÞÁë¤Î³«ÊÄ¤¬²ÄÇ½¡£ÏÈ¤ÏABS¼ù»é¡¢ÌÖ¤Ï¥°¥é¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¤Ç¡¢¤¿¤Ð¤³¤Î²Ð¤¬¿¨¤ì¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï·ê¤¬¶õ¤«¤Ê¤¤¾æÉ×¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤â¡ý¡£
¢¥¼Ö¼ïÊÌÀß·×¤Î¥¸¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î³°´Ñ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£RV¼Ö¤òÃæ¿´¤Ë200¼Ö¼ï°Ê¾å¤ËÂÐ±þ
¢¥¥Í¥¸¤ä¹©¶ñ¤Ï°ìÀÚÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤Î¹Â¤Ë¤Ï¤á¹þ¤à¤À¤±¤ÇÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÁõÃå¤Ç¤¤ë
5. ¼ÖÆâ¤ÎÅ·°æ¤¬ÂçÍÆÎÌ¤Î¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡ª
¥´¡¼¥É¥ó¥ß¥é¡¼
¡Ö¥³¡¼¥Ç¥å¥é ¥«¡¼¥´¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¡Ê5200±ß¡Ë
¼ÖÃæÇñ¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯º¤¤ë¤Î¤¬¾®Êª¤ÎÃÖ¤¾ì¡£»È¤¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãµ¤¹¤Î¤Ë¤Ò¤È¶ìÏ«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ýÇ¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡Ê¹â¶¶¤µ¤ó¡Ë
»Í¶ù¤Î¥Æ¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤ÆÅ·°æ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¡¢ÁíÍÆÎÌ33L¤Î¼ýÇ¼¥Ý¥±¥Ã¥È¡£É½¤ÈÎ¢¤Ë¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¥¿¥Õ¤Ê¥³¡¼¥Ç¥å¥é¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÙû¿å²Ã¹©¡¢Î¢ÌÌ¤ËPVC¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¡£
¢¥Ãæ±û¤Î¥Ç¥¤¥¸¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¾®Êª¤òÄß¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£ÂÑ²Ù½Å¤ÏÌó5kg¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥é¥ó¥¿¥ó¤òÄß¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë
6. 4¤Ä¤ËÊ¬Î¥¤·¤Æ»È¤¨¤ë¿Íµ¤¥é¥ó¥¿¥ó¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë
¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó
¡Ö¥¯¥¢¥Ã¥É ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥Í¥ë ¥é¥ó¥¿¥óplus¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¡×¡Ê1Ëü2870±ß¡Ë
¼ÖÃæ¤Ç°ÂÁ´¤Ë»È¤¨¤ëLED¥é¥ó¥¿¥ó¤âÉ¬¿Ü¡£¥é¥ó¥¿¥ó¤ÏÊ£¿ô»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï°ìÂæ¤ò4¤Ä¤ËÊ¬Î¥¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç»È¤¤¾¡¼êÈ´·²¤Ç¤¹¡Ê¹â¶¶¤µ¤ó¡Ë
È¯¸÷¥Ñ¥Í¥ë4ÌÌ¤¬¼è¤ê³°¤»¤ëÊØÍø¤Ê¥é¥ó¥¿¥ó¡£Ìë´Ö¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ï¥È¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£ÌÀ¤ë¤µ¤Ï3ÃÊ³¬¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ç¡¢¸÷ÎÌ¤ÏºÇÂçÌó800¥ë¡¼¥á¥óÁêÅö¡£ËÉ¿åÀÇ½¤ÏIPX4¡¢ÅÅ¸»¤Ï´¥ÅÅÃÓ¤Î¤Û¤«USBµëÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¢¥³Æ¥Ñ¥Í¥ë¤ÏÇØÌÌ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤òÅëºÜ¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î³°Áõ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
7. ³«¤¯¤À¤±¤ÇµÓ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥ë¥ß¥Æ¡¼¥Ö¥ë
SOTO
¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Û¥Ã¥Ñ¡¼ Trek¡×¡Ê6930±ß¡Ë
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¼ÖÆâ¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÖÃæÇñ¤Ç¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÂÑÇ®À¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤¬¡ý¡Ê¹â¶¶¤µ¤ó¡Ë
¼ÖÃæÇñ¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎµÙ·Æ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¢¥ë¥ßÀ½¤Î¥½¥í¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡£Á°¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥ÉµÓ¤ò¥Ñ¥¤¥×ºà¤ØÊÑ¹¹¤·¡¢Å·ÈÄ¸ü¤òÇö¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É·ÚÎÌ²½¡£¥Ñ¥Ã¤È³«¤¯¤À¤±¤Î¥ï¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç4ËÜ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹ÆÈ¼«¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¥A4¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥º¤Ë¾®¤µ¤¯ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£Ìó290g¤È·Ú¤¯¡¢Ê£¿ô»ý¤Á¤â¥¢¥ê¡£¥¿¥¤¥Ù¥Ã¥¯ÁÇºà¤Î¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÄÅÅÄ¾»¹¨¡¡´Æ½¤¡¿¹â¶¶ Ëþ¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡Ãî¡¦´À¡¦¥Ë¥ª¥¤¡£²Æ¥¥ã¥ó¥×¤Î»°Âçº¤¤ê¤´¤È¤Ï¥¹¥Î¥Ô¤Î¿·ºî¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¤Þ¤ë¤Ã¤È²ò·è
¢¡¥¥ã¥ó¥×¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢½Å¤¹¤®ÌäÂê¡£¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡È36L¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡É¤Ç¤·¤¿
¢¡°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤Åß¥¥ã¥ó¥×¤Î¥Ý¥¿ÅÅÁª¤Ó¡£1Çñ2Æü¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¥¸¥ã¥¯¥ê¤«¤é½Ð¤ë¤Ã¤Æ