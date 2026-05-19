MATECHは、Apple Watchの充電やQi2ワイヤレス充電、USB Type-Cケーブル内蔵に対応したモバイルバッテリー「MagOn Watch Max 10000」を発売した。

バッテリー容量は1万mAh。iPhone 17は約1.8回、Galaxy S24は約1.5回の充電が可能。

本体下部にはUSB Type-Cケーブルが内蔵されており、ワイヤレス充電と有線充電を使い分けられる。Apple Watch専用の充電モジュールも備え、スマートフォンとの同時充電にも対応する。

Qi2に対応し、iPhoneを最大15Wでワイヤレス充電できる。有線充電はUSB Type-Cポートで最大20W、PPS時は最大22Wに対応する。有線充電とワイヤレス充電、有線充電とApple Watch充電など、最大2台の同時充電が可能。

このほか、角度調整できるスタンド機能や、バッテリー残量を1％単位で表示するスマートディスプレイを搭載する。本体充電中は満充電までの残り時間も表示される。スマートフォンを背面に合わせるだけで充電が始まる自動充電機能も備える。