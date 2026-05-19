「大吾、緊張してんな！」綾瀬はるか＆千鳥・大悟との手つなぎショットに「照れ顔が良い」「素敵」の声
俳優の綾瀬はるかさんのスタッフが運営するInstagramアカウントは5月18日、投稿を更新。カンヌ国際映画祭のレッドカーペットに登場した様子を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】綾瀬はるかをエスコートする大悟
コメントでは「大悟さんのエスコート、カッコ良かった」「大好きな2人が一緒で嬉しいです」「大吾、緊張してんな！」「お二人ともとても素敵でした」「大悟さんの照れ顔が良い」などの声が寄せられています。
同作は5月29日より全国の劇場で公開予定です。日本での公開にも期待が高まっています。
(文:五六七 八千代)
【写真】綾瀬はるかをエスコートする大悟
「エスコート、カッコ良かった」同アカウントは「映画『箱の中の羊』 9分間のスタンディングオベーション 日本での公開も楽しみにしております！」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、黒いドレスを身にまとった綾瀬さんが、大悟さんにエスコートされながら階段を下りる様子、2枚目は、上品な笑顔を見せる綾瀬さんのバストアップショットです。
監督＆キャストの集合ショットも公開また、同日の別の投稿では「映画『箱の中の羊』 第79回カンヌ国際映画祭 コンペティション部門に出品されました 」と報告し、レッドカーペットでの集合ショットを公開。是枝裕和監督や耼木里夢さんも加わり、笑顔で手を振る華やかな姿が披露されています。
同作は5月29日より全国の劇場で公開予定です。日本での公開にも期待が高まっています。
(文:五六七 八千代)