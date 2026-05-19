「いよいよ未来のクリーンアップが見られるのか」虎の黄金ルーキーデビューに他球団ファンも興味津々、豪快アーチも話題「立石は別格らしいな」

即戦力ルーキーの呼び声高い立石のパフォーマンスが注目を集めていきそうだ（C）産経新聞社

阪神の黄金ルーキー、ドラフト1位の立石正広の1軍デビューが迫ってきた。

5月19日の中日戦（倉敷）で1軍初昇格、即スタメン起用されることが報じられている。

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立石といえば、走攻守そろった選手として注目を集める。ここまでは新人合同自主トレ期間中に右脚肉離れで出遅れ、計3度の故障離脱期間がありながら、復帰のたびに目覚ましいパフォーマンスを示してきた。

中でも3月19日に行われたファーム・リーグ西地区のオリックス戦では3回一死満塁の好機に144キロ直球を捉え、逆転の満塁アーチをかけた。直近でも17日のファーム・リーグ西地区の広島戦の8回一死一塁の場面で逆方向へアーチをかけるなど状態の良さが目立つ。