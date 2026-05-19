「いよいよ未来のクリーンアップが見られるのか」虎の黄金ルーキーデビューに他球団ファンも興味津々、豪快アーチも話題「立石は別格らしいな」
即戦力ルーキーの呼び声高い立石のパフォーマンスが注目を集めていきそうだ（C）産経新聞社
阪神の黄金ルーキー、ドラフト1位の立石正広の1軍デビューが迫ってきた。
5月19日の中日戦（倉敷）で1軍初昇格、即スタメン起用されることが報じられている。
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立石といえば、走攻守そろった選手として注目を集める。ここまでは新人合同自主トレ期間中に右脚肉離れで出遅れ、計3度の故障離脱期間がありながら、復帰のたびに目覚ましいパフォーマンスを示してきた。
中でも3月19日に行われたファーム・リーグ西地区のオリックス戦では3回一死満塁の好機に144キロ直球を捉え、逆転の満塁アーチをかけた。直近でも17日のファーム・リーグ西地区の広島戦の8回一死一塁の場面で逆方向へアーチをかけるなど状態の良さが目立つ。
立石をめぐってはファンの間からも「彼一人で試合を変えることができる」「いよいよ未来のクリーンアップが見られるのか」「期待しかない」といった声や、他球団ファンの間からも「立石の打撃は楽しみ」「立石は別格らしいな」と球界の中でもホットトピックとなる即戦力ルーキーの1軍デビューに興味津々の声が続々と上がっている。
一方チームも4カード連続勝ち越しなし、5月は6勝8敗と苦しい戦いが続いている。
こういうときこそ空気を変える新戦力、救世主の存在が待たれる。とうとうベールを脱ぐ黄金ルーキーのパフォーマンスが話題を集めていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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