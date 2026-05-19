石川県内は19日も高気圧に覆われ、各地で気温が上昇しています。金沢では気温がすでに30度を超え、今年初めての真夏日となりました。

記者リポート「午前10時過ぎの金沢市内です。街中に設置された気温計は27度を示しています。歩いているだけで汗が止まりません」

石川県内は19日も朝からぐんぐん気温が上昇し、午前11時までに、金沢では気温が30・1度に達し、今年初めての真夏日となりました。

このほか小松で29・2度、七尾で28・9度を観測し、県内3つの地点で今年1番の暑さとなっています。

観光客「暑いと思います。多分、東京よりも暑いと思います」「もうちょっと風通ってるかなって思ったんですけど、もう日が昇るにつれて暑くて暑くて、もうちょっとそろそろ中に入りたいくらいになってきましたね」

こうした中、金沢商工会議所では6月開催される金沢百万石まつりの機運を盛り上げるため、大提灯が正面玄関に取り付けられました。

石川県内は日中、強い日差しが照り付けるため、紫外線対策に加え、こまめな水分補給など熱中症対策もしっかり心がけるようにしてください。