おやつカンパニーは、厳選素材を使用した「ベビースターラーメン（こだわりチキン味）」を、5月18日から期間限定で発売した。

キラリと光る一本のベビースターが異彩を放つ金色のパッケージは、味へのこだわりの証。素材本来の旨みとコク深さ、香ばしさを感じられる“こだわり”のチキン味を、“いつも”のチキン味と食べ比べて、じっくり堪能してほしいという。

駄菓子として誕生し、60余年もの歴史がある「ベビースター」。“子どものおやつ”として親しまれてきたベビースターは、常に進化を続け、幅広い世代に愛される商品ラインアップを展開してきた。



「ベビースターラーメン（こだわりチキン味）」

そして今回は、食の多様化によってベビースターを食べる機会が少なくなった若者世代にも、幼少時からベビースターを食べている中高年世代にも楽しんでもらえるよう、こだわりの厳選素材を使用した「ベビースターラーメン（こだわりチキン味）」を発売する。

北海道産小麦を使用し、生地に名古屋コーチンガラスープと比内地鶏ガラスープの2種類のチキンスープを練り込むことで、口に入れた瞬間に香ばしいチキンの風味が広がり、噛むほどに鶏肉の旨みやコクが後を引く味わいに仕上げている。

「こだわりのチキン味」は、ベビースターファンのみならず、ベビースターを最近食べていない人にも、是非とも体感してもらいたい。そんな開発者の想いがこもった商品になっている。オリジナルのチキン味と食べ比べて、じっくりとその魅力を堪能してほしいという。

［小売価格］152円前後（税込）

［発売日］5月18日（月）

おやつカンパニー＝https://www.oyatsu.co.jp