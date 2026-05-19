スターバックス・コーポレーションと、サントリービバレッジ＆フードは、ペットボトル入りコーヒーシリーズ「スターバックス COFFEE OF THE DAY ブラック」「同 カフェラテ」を、5月19日からリニューアル発売する。

「スターバックス COFFEE OF THE DAY」は昨年の発売以来、スターバックスのファンの人に加え、普段ペットボトル入りコーヒーに親しみのない人の飲用者が半数を占める（スターバックス・トレーディング社調べ）など、さまざまな消費者からの支持を得ている。

今回、より日常の幅広いシーンにマッチするコーヒーを目指し、“こころ満たす味わいで、今日をいい日に。”という新たなコンセプトのもと、味わいとパッケージ、また容量も30mlアップしてリニューアルする。コーヒーの深煎りの香りや豆本来のコクといった豊かな風味はしっかりと、それでいて毎日心地よく飲めるバランスに進化した。毎日のさまざまなシーンで気分を少し特別にしてくれる、カフェで楽しむ“本日のコーヒー”のような存在を目指す。





中味の特長として、ブラックは、日本のスターバックスRTD（Ready To Drinkの略。ここではチルドカップやペットボトル、缶入りのそのまま飲めるコーヒー飲料を指す）用に厳選されたコーヒー豆を使用し、深めにローストすることで、豆本来の香ばしさと力強いコクを最大限に引き出した。新たにエスプレッソアロマを使用することで、立ち上がる香りの奥行をより感じられる。しっかりとした飲み応えと、ブラックコーヒー本来のコクと深い満足感を楽しめる味わいに進化した。





カフェラテは、深めにローストしたコーヒー豆を使うことで豊かな香りと力強いコクを引き出し、コーヒーの存在感をより際立たせた。ミルクのやさしい甘さを重ねることで、口当たりよく、最後まで満足感の続くカフェラテに仕上げている。これまでよりもコクのあるミルク感が加わり、エスプレッソの香りと深みをより一層感じられる一杯になっている。

パッケージは、ひと目でスターバックスと伝わる直感的な分かりやすさを重視し、ブランドを象徴するサイレンロゴを中央に大きく配した。メタリックな質感の帯と、コーヒーのイラストを組み合わせることで、より伝統的なスターバックスの洗練された印象と上質感を演出している。

［小売価格］

スターバックス COFFEE OF THE DAY ブラック：220円

スターバックス COFFEE OF THE DAY カフェラテ：230円

（すべて税別）

［発売日］5月19日（火）

スターバックス コーヒー ジャパン＝https://www.starbucks.co.jp

サントリービバレッジ＆フード＝https://www.suntory.co.jp/softdrink