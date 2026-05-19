＜19日（火）の天気＞

前線が通過中の北海道は北部やオホーツク海側で雨が降っています。午後も前線通過後の寒気の影響で雲が多く、ところどころで雨が降りそうです。

一方、東北〜九州は高気圧の圏内で夏の日差しが照りつけています。季節外れの暑さが続き、30℃以上の真夏日が続出する見込みです。特に東北で気温が上がり、福島では35℃の猛暑日が予想されています。こまめに水分をとって、昼間の時間帯はエアコンも活用しましょう。

本州付近は午後もにわか雨の心配はなさそうですが、南海上の梅雨前線が次第に北上してくる見込みです。そのため、九州南部は夕方以降、四国でも夜には雨が降り出しそうです。翌日以降は雨の範囲が広がり、梅雨のはしりとなるでしょう。

＜予想最高気温（前日差）＞

北海道は北風で気温が低くなる一方で、東北〜九州では真夏のような暑さが続くでしょう。

札幌 17℃（-4）

山形 34℃（＋1）

新潟 30℃（＋4）

東京 29℃（±0）

名古屋 30℃（-2）

大阪 30℃（-1）

鳥取 32℃（-2）

高知 28℃（-2）

福岡 29℃（-2）

＜週間予報＞

20日（水）は西日本〜東日本で広く雨となり、関東も夜には降り出す見込みです。21日（木）にかけて各地で雨脚が強まり、東北南部にも雨の範囲が広がるでしょう。九州南部や四国では梅雨入りを発表する可能性もあります。

雨で気温は大幅ダウン、東京は21℃止まりでヒンヤリと感じられそうです。

22日（金）も東日本や東北南部で雨が残る見込みです。23日（土）は貴重な晴れ間がありそうですが、午後は西日本で再び雨となり、24日（日）は全国的に雨が降る見込みです。沖縄では20日（水）と21日（木）は晴れますが、22日（金）〜24日（日）は雨が降るでしょう。