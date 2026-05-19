バレーボールのアジアチャンピオンズリーグ男子ポンティアナック2026（13〜17日、インドネシア）は17日に3位決定戦が行われ、STINGS愛知が現代キャピタル・スカイウォーカーズ（韓国）に3−0（25-21、 25-19、 25-21） で勝利し、銅メダルを獲得した。大会のドリームチーム（ベスト6）にベストリベロとしてSTINGS愛知の高橋和幸（26）が選出された。

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優勝は、決勝でイランのフーラード・シールジャーン・イランに勝利したインドネシアのジャカルタ・バヤンガラ・プレシシ。上位2クラブには2026男子クラブ世界選手権大会（2026年12月開催予定）への出場権が与えられた。

【結果】

優勝 ジャカルタ・バヤンガラ・プレシシ （インドネシア）

準優勝 フーラード・シールジャーン・イラン (イラン)

3位 ジェイテクトSTINGS 愛知（日本）

4位 現代キャピタル・スカイウォーカーズ（韓国）