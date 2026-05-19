【セブン‐イレブン】韓国で人気のヨーグルト「viyott(ビヨット)」のデザートアイスを数量限定発売!

セブン‐イレブンは、韓国で人気のヨーグルトブランドの「viyott(ビヨット)」との共同開発商品「ビヨットヨーグルトデザートアイス」を5月26日から、全国のセブン‐イレブン店舗限定で順次、数量限定発売する。

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◆ビヨットヨーグルトデザートアイス

価格:218円(税込235.44円)

発売日:5月26日〜順次

販売エリア:全国 ※数量限定

なめらかな口どけのヨーグルトアイスとサクサクとしたチョコクランチの食感のコントラストが特徴。柔らかな酸味とコク深い甘みが互いを引き立て合うリッチな味わいに仕立てた。

【本場のチョコクランチ使用】

本場の味にこだわり、韓国で販売されている「ビヨットアイス」のチョコクランチと同じ原料を使用した。軽い食感ながらも、コク深いチョコレートの風味が際立つ。チョコクランチの奥行きがより引き立つよう、アイスは柔らかな酸味と甘みで整えた。

【ヨーグルト×チョコの食感】

ヨーグルトアイスの食感は、ひんやりとなめらかで、やさしくとろけるのが特徴。チョコクランチのサクサク感がアクセントとなっている。

【トレンド感あふれるパッケージ】

パッケージは、韓国の「viyott」のデザインを反映させた。さわやかなターコイズブルーと円形の吹き出し模様でインパクトがあり、SNS映えする、トレンド感あふれるビジュアルに仕立てた。