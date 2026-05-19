６月で５０歳の井川遥「歳を重ねるのが楽しみ」健康＆美の秘訣は３０年続けるアクアビクス

女優の井川遥が１９日、都内で行われた化粧品・健康食品メーカー「ＦＡＮＣＬ」の「『老化への挑戦』事業戦略＆新ＣＭ発表会」に出席した。

６月で５０歳になる井川だが、以前老化細胞を調べたところ、実年齢よりも若いとの診断が出た。「結果が出るまでドキドキしていたけど、年齢より少し良い結果が聞けたのでホッとした」と喜びつつも「自分の考えを日常にどんどん取り込んでいこうという気持ちになった」とケアを続けるつもりという。

健康に、そして美しくいられる秘訣（ひけつ）には、運動を挙げた。３０年近くジムに通っているそうで、「ジムではマット運動、ストレッチと筋肉にアプローチするようなトレーニング。その後、プールでアクアビクスをやってる」とメニューを紹介した。１０年後に向けた今の気持ちを聞かれると「歳を重ねるのが楽しみ」と回答。「年齢を重ねていくことをネガティブに捉えずに、豊かにしていく。周りの年上の人を見ていると、知恵や工夫があるし、能動的だなと思う」と笑みを浮かべていた。

新ＣＭでは、同社の商品「ウェルエイジ プレミアム」をＰＲ。老化細胞について「そんな細胞あるんですか」、「知らないうちに増えていたのはショックですよね」など驚きの表情を浮かべながらリアルな感想を述べるのが印象的なＣＭとなっている。撮影前に関係者と同商品を飲んでの感想を話していたところ「（その話を撮影に）取っておいてくださいって言われた」そうで、率直な意見をＣＭで明かしているとした。