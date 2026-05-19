◆米大リーグ パドレス―ドジャース（１８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１点ビハインドの６回２死一塁で迎えた３打席目は、ボテボテの三塁線へのゴロに快足を飛ばして、内野安打とした。送球がそれてボールが右翼線上を転々とすると、二塁タティスの本塁への送球が大谷に当たりそうになり、ヒヤリとしたが、独特なポーズで直撃を回避した。

この日は初回先頭の１打席目は左飛。４回先頭の２打席目は四球で出塁した。１死からフリーマンの打席では、今季７度目の盗塁を試みたが、二塁でタッチアウトとなって今季初失敗。敵地は熱狂の渦に包まれた。

前日の古巣本拠地でのエンゼルス戦では、打者として出場した試合では、４月２７日（同２８日）の本拠地・マーリンズ戦以来１４試合ぶりで今季３度目となる１試合３安打を放った。試合後には取材に応じ、「ゾーンをしっかり把握できているのがまず一番いいところじゃないかな。あとは打球がしっかり、それなりに上がってきていい打球角度で振れていれば、長打もホームランも増えてくる。やっぱり構えが一番大事だと思っているので、そこの動き出しの構えの部分でほとんどが決まっているのかな」と手応えを口にしていた。

大谷は４月下旬から調子を落としていたが、１２日（同１３日）に１２試合ぶりの本塁打を放つと、投手専念、休養日で２試合連続打者としては欠場したものの、１５日（同１６日）からのエンゼルス３連戦で計６安打。完全復調をアピールしていた。２０日（同２１日）のパドレス３戦目に登板予定で、４登板ぶりの二刀流出場を見込んでいる。