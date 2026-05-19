千葉ロッテマリーンズは6月21日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に開催される「ALL FOR CHIBA」でミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美選手（所属:TOKIOインカラミ）が始球式を行うと発表した。始球式は午後4時55分ごろから行われる。

中井は中学入学と同時に千葉県に拠点を移し、現在も同県でトレーニングに励むなど、千葉にゆかりのあるアスリート。「ALL FOR CHIBA」は6月19日〜21日の楽天戦で行われ、千葉県のグルメ・物産品の販売やご当地キャラクターや千葉県にゆかりのあるゲストが来場するイベント。中井は「始球式という大変貴重な機会をいただき、ありがとうございます！野球経験はないので今からとても緊張していますが、千葉ロッテマリーンズの勝利を祈願し、心を込めて全力で投球します！マリーンズファン、イーグルスファンの皆様、当日は球場全体で一緒に盛り上がって楽しみましょう！よろしくお願いします」とコメントを寄せた。

＜中井亜美プロフィール＞2008年4月27日生まれ。新潟県出身。中学入学と同時に千葉県に拠点を移す。2025−26シーズンにシニアデビューし、ミラノ・コルティナオリンピック代表入りを果たす。25―26シーズンの主な戦績はグランプリシリーズフランス大会優勝、グランプリファイナル2位、四大陸選手権2位、ミラノ・コルティナオリンピック3位。