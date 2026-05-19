将棋の伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦挑戦者決定リーグ白組プレーオフ決勝が5月19日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、伊藤匠二冠（叡王、王座、23）と古賀悠聖六段（25）が現在対局中だ。

【中継】伊藤二冠VS古賀六段 注目の一戦（生中継中）

藤井聡太王位（竜王、名人、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権を争う“王位リーグ”が進行中。紅組では、羽生善治九段（55）が4勝1敗で駆け抜け、見事優勝を決めた。

一方の白組は4勝1敗で伊藤二冠、藤本渚七段（20）、古賀六段が並ぶ大混戦に。そのため三者によるプレーオフが行われ、1回戦では伊藤二冠が藤本七段に勝利し、本決勝戦へと駒を進めた。今期のリーグ戦での直接対決では古賀六段が勝利しており、前期の成績により三者プレーオフでは1回戦シードとなっていた。

白組優勝をかけた本局は、振り駒で伊藤二冠の先手番に決定。後手雁木模様の出だしから、伊藤二冠の速攻に対して古賀六段も反発し、相居飛車の乱戦へと突入した。

両者の公式戦の対戦成績は2勝2敗。勝てば白組優勝となり、紅組を制した羽生九段との挑戦者決定戦へと駒を進める大一番とあって、どちらにとっても絶対に譲れない一戦を迎えている。注目の一局を制するのはどちらか。熱戦のゆくえから目が離せない。

持ち時間は各4時間。

【昼食の注文】

伊藤匠二冠 C定食（冷やし担々麺、ミニ麻婆豆腐丼）

古賀悠聖六段 山椒ポークカレー大盛り（玉子追加、パクチー抜き）

【昼食休憩時の残り持ち時間】

伊藤匠二冠 2時間58分（消費1時間2分）

古賀悠聖六段 3時間15分（消費45分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）