「インド人ボス『これ、今まで誰にも言えなかったんだけどさ』――」



【写真】インド人に「インド料理はぜんぶカレーの味」だと言ったら…

人間、生まれ育った国や地域の文化の影響を受けやすく、他の場所の文化にはなかなかなじめないものかもしれません。特に、「食」になると、その感覚のギャップは顕著に現れるものでしょう。



海外生活をされているあひるさん（@5ducks5）が、そのことを強く感じた職場でのエピソードをX（旧Twitter）を通じて披露。驚きや共感の声が多数上がりました。



醤油の味に慣れてないから…インド人の感じ方に納得？

ある時、あひるさんはインド人のボスから、こんな話をされました。



「俺は醤油の味に慣れてないから、料理に少しでも醤油が使われてると、醤油の味を、強烈に感じるんだよ」



来日した際に日本料理を食べたところ、ぜんぶ醤油の味がしたとのこと。



これには、あひるさんも「なるほどね」と納得。



醤油で味付けをするというのは、日本独特の文化。日本人には当たり前の味わいでも、その味に慣れていない他国の人は、その風味を強く感じてしまうものなのかもしれません。



そこで、あひるさんはこう返しました。



「まあ実は私も、クミンが使われてるインド料理はぜんぶカレー味に感じてるから、気持ちは分かるよ」



ところが、それに対しては、「おいそれは違うだろざけんな」と怒られてしまったとのこと。



お前が始めたんだろおい――という心の中のツッコミで、あひるさんは話を締めくくっています。



そんなあひるさんの投稿に対し、リプ欄にもたくさんのコメントが寄せられました。



「完全にブーメランで草ｗ」

「自分で振っといて全力で否定するのズルいw」

「文化の違いですね」

「慣れ親しんだ味ほど、他の人には“強すぎる個性”に感じられるんだよね」

「たしかに、日本食の好き嫌いは醤油好きかどうかで決まるかもしれん」

「うちのアジア系店員達は中国、韓国以外は全員カレーの匂いがしますw」

「日本人でも地域によってそうなる。初めて大阪でお好み焼きを食べた時、ソースの味しか感じなかった。（数年住んだので違いが分かるようになった）」



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国や地域によって、食をはじめとした文化にはさまざまなものがあります。



互いに受け入れ、認め合う姿勢が大切ですね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・竹中 友一（RinToris））