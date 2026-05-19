中村達也のソロプロジェクト LOSALIOSが、21年ぶりとなるオリジナルアルバムをユニバーサル ミュージックより今秋にリリース。また、あわせて高解像度にアップコンバートされた「BLACK BUNNY」「HIT MAN」のMVがオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開となった。

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今年で活動開始30周年を迎えるLOSALIOSは、現在は中村達也（Dr）、TOKIE（Ba）、堀江博久（Gt/Key）、加藤隆志（Gt）、會田茂一（Gt）の5人で構成したバンドとして活動している。

本作は、2005年発表の『ゆうれい船長がハナシてくれたこと』以来のアルバムとなる。詳細は今後発表されるとのことだ。

また、The Birthdayとの対バンライブが9月24日に東京 LIQUIDROOMにて開催されることも決定。こちらも詳細は後日発表となる。

（文＝リアルサウンド編集部）