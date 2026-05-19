Aぇ！ group×草間リチャード敬太×西村拓哉が本音トーク！映画「おそ松さん」撮影秘話
5月18日(月)に放送した「リゾートトークバラエティ ゴールデンホリデぇ！」（※4回放送予定）。
【動画】Aぇ! group×草間リチャード敬太×西村拓哉が本音トーク！映画「おそ松さん」撮影秘話
映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」を撮り終えたAぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）と草間リチャード敬太、西村拓哉の6人が、千葉県でグランピングを満喫。プライベート感たっぷりの素顔がのぞき見できるバラエティ番組だ。
#1では、お笑いコンビ・マユリカ（中谷、阪本）がグランピング施設を訪問。SNSでは「深夜に声出して笑った！ ゆるい空気感最高すぎる」「マユリカと6人の相性が抜群で一生見ていられる」などの声が飛び交った。
「テレ東プラス」は、#1の放送内容を紹介する。
6人がやってきたのは、千葉県いすみ市。
絶好のロケーションに、「抜けが良すぎる」と言いたかった小島だが、「抜きが良すぎる」と言い間違え。すかさず正門から「”抜け”な！」とツッコミが入り、SNSでも「こじけん、安定の言い間違いで愛おしいw」「すぐにツッコむ正門くん、さすがすぎる」と盛り上がった。
宿泊先の豪華グランピング施設に到着した一行を待っていたのは、役のイメージカラーに合わせたコップ。
しかし、赤（おそ松：末澤）、青（カラ松：正門）、緑（チョロ松：佐野）、黄色（十四松：草間）、ピンク（トド松：西村）のコップが並ぶなか、なぜか紫（一松：小島）だけなし。
すると正門が棚の上に置かれたエイリアンの人形を「紫あるやん」と指さし、小島が「なんで俺だけコップじゃなくて、今後コップに変わるかもしれんやつやねん！」とツッコミを入れ、一同爆笑！
6人がくつろいでいると、ゲストのマユリカが登場。
かつて番組で共演経験のある正門と小島、佐野も1カ月間ともにアカペラの練習に励んだことがあり、縁のある再会にテンション爆上がり！
再会を喜ぶのも束の間、「最近のアイドルは笑いも取らなあかん。俺とか顔がイケメンすぎて、何をやっても面白くならない」という小島の悩み（？）が飛び出す。
その悩みを解決すべく、大喜利大会をすることに。
さらに、室内にある小道具を駆使した「モノボケ大会」では、6人のポテンシャルが爆発。
爆笑必至のモノボケバトルの全貌は、ぜひTVer（URL埋め込みます）でチェック！
夜はベッドの上でリラックスしながらパジャマトーク。
「映画の見どころは？」というトークテーマでは、小島が「裏切りの連続というか、展開もめちゃくちゃ見やすい。テンポの早さを意識して撮ったしね、我々も」とコメント。正門も、「何よりめちゃくちゃコメディーやってるよね、体も張ってるし」と続ける。
「映画出演の話を最初に聞いてどう思った？」というお題では、末澤が「『俺らがやるんや』みたいなのはあったよね。Snow Manが第1弾やってたっていうのもありながら、やっぱりプレッシャーというか。自分たちがバトンを受け継ぐっていう意識はあった」と胸の内を。
そんなプレッシャーの中でも、「スゴく楽しい撮影の日々やった」と振り返る。
小島から「拓哉がどう思ったかやな、俺らとやるってなって」と聞かれた西村も、「最初はめちゃくちゃプレッシャーでした。でも撮影が始まってからは、トド松に無我夢中で。いい意味であんまり気にしすぎず、僕たちにしかできないものがあると思っていたので、貴重な経験をさせていただいた」と語った。
6月12日（金）の公開を前に、正門は「映画公開も間近ということで、『人類クズ化計画』そのもののことが起きますから。年齢性別問わず、皆さんぜひ劇場に遊びに来てください」と呼びかけ。
SNSではこのパジャマトークに「映画への熱い思いが聞けて感動した！」「パジャマ姿で真面目なトーン、ギャップがたまらん」と熱量の高いコメントが相次いだ。
TVerでは未公開映像付き特別版を配信中。ぜひチェックを！
【動画】Aぇ! group×草間リチャード敬太×西村拓哉が本音トーク！映画「おそ松さん」撮影秘話
映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」を撮り終えたAぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）と草間リチャード敬太、西村拓哉の6人が、千葉県でグランピングを満喫。プライベート感たっぷりの素顔がのぞき見できるバラエティ番組だ。
#1では、お笑いコンビ・マユリカ（中谷、阪本）がグランピング施設を訪問。SNSでは「深夜に声出して笑った！ ゆるい空気感最高すぎる」「マユリカと6人の相性が抜群で一生見ていられる」などの声が飛び交った。
のんびりグランピングのはずが…爆笑の展開に！？
6人がやってきたのは、千葉県いすみ市。
絶好のロケーションに、「抜けが良すぎる」と言いたかった小島だが、「抜きが良すぎる」と言い間違え。すかさず正門から「”抜け”な！」とツッコミが入り、SNSでも「こじけん、安定の言い間違いで愛おしいw」「すぐにツッコむ正門くん、さすがすぎる」と盛り上がった。
宿泊先の豪華グランピング施設に到着した一行を待っていたのは、役のイメージカラーに合わせたコップ。
しかし、赤（おそ松：末澤）、青（カラ松：正門）、緑（チョロ松：佐野）、黄色（十四松：草間）、ピンク（トド松：西村）のコップが並ぶなか、なぜか紫（一松：小島）だけなし。
すると正門が棚の上に置かれたエイリアンの人形を「紫あるやん」と指さし、小島が「なんで俺だけコップじゃなくて、今後コップに変わるかもしれんやつやねん！」とツッコミを入れ、一同爆笑！
6人がくつろいでいると、ゲストのマユリカが登場。
かつて番組で共演経験のある正門と小島、佐野も1カ月間ともにアカペラの練習に励んだことがあり、縁のある再会にテンション爆上がり！
再会を喜ぶのも束の間、「最近のアイドルは笑いも取らなあかん。俺とか顔がイケメンすぎて、何をやっても面白くならない」という小島の悩み（？）が飛び出す。
その悩みを解決すべく、大喜利大会をすることに。
さらに、室内にある小道具を駆使した「モノボケ大会」では、6人のポテンシャルが爆発。
爆笑必至のモノボケバトルの全貌は、ぜひTVer（URL埋め込みます）でチェック！
本音炸裂のパジャマトーク！ 映画の撮影秘話が続々
夜はベッドの上でリラックスしながらパジャマトーク。
「映画の見どころは？」というトークテーマでは、小島が「裏切りの連続というか、展開もめちゃくちゃ見やすい。テンポの早さを意識して撮ったしね、我々も」とコメント。正門も、「何よりめちゃくちゃコメディーやってるよね、体も張ってるし」と続ける。
「映画出演の話を最初に聞いてどう思った？」というお題では、末澤が「『俺らがやるんや』みたいなのはあったよね。Snow Manが第1弾やってたっていうのもありながら、やっぱりプレッシャーというか。自分たちがバトンを受け継ぐっていう意識はあった」と胸の内を。
そんなプレッシャーの中でも、「スゴく楽しい撮影の日々やった」と振り返る。
小島から「拓哉がどう思ったかやな、俺らとやるってなって」と聞かれた西村も、「最初はめちゃくちゃプレッシャーでした。でも撮影が始まってからは、トド松に無我夢中で。いい意味であんまり気にしすぎず、僕たちにしかできないものがあると思っていたので、貴重な経験をさせていただいた」と語った。
6月12日（金）の公開を前に、正門は「映画公開も間近ということで、『人類クズ化計画』そのもののことが起きますから。年齢性別問わず、皆さんぜひ劇場に遊びに来てください」と呼びかけ。
SNSではこのパジャマトークに「映画への熱い思いが聞けて感動した！」「パジャマ姿で真面目なトーン、ギャップがたまらん」と熱量の高いコメントが相次いだ。
TVerでは未公開映像付き特別版を配信中。ぜひチェックを！