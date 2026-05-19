【バツイチ息子は、狂ってた…】俺の城が手に入る！社長の話の内容は？＜第13話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第13話 すべて計算どおり！【タダシの気持ち】
【編集部コメント】
タダシさんが社長室に入ると、エミさんとその父親である社長がいました。結婚話だと信じて疑わないタダシさんは、これから起こるであろう自分にとっての幸せな出来事だけを考えています。けれど目の前にいるエミさんの表情は見えているのでしょうか？ はたから見ると、決して良い話ではなさそうな気がしますが……。社長の取り出した書類が、本当に婚姻届なのかということも気になりますね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第13話 すべて計算どおり！【タダシの気持ち】
【編集部コメント】
タダシさんが社長室に入ると、エミさんとその父親である社長がいました。結婚話だと信じて疑わないタダシさんは、これから起こるであろう自分にとっての幸せな出来事だけを考えています。けれど目の前にいるエミさんの表情は見えているのでしょうか？ はたから見ると、決して良い話ではなさそうな気がしますが……。社長の取り出した書類が、本当に婚姻届なのかということも気になりますね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子