近年増加している自転車の盗難被害を防ごうと、山形市でけさ、通学時間に合わせて啓発活動が行われました。

【写真を見る】自転車盗難の8割は鍵がかかっていない! 駅で高校生らに自転車施錠の呼びかけ 盗難被害は年々増加傾向に（山形）

ＪＲ北山形駅で行われたのは自転車の施錠の呼びかけです。

警察官や市の担当者などおよそ１５人が駐輪場を利用する高校生らに啓発用のティッシュを配ったほか、横断幕を設置するなど注意を呼びかけました。

■盗難件数は増加傾向 まずは施錠の徹底を

県内での自転車盗難件数は年々増加傾向にあります。県警によりますと、去年、県内で確認された自転車盗難は３９１件で、前の年に比べ８７件増加しました。

そのうち、およそ８割（３２５件）が鍵のかかっていない自転車だったということです。

高校生「電車に遅れそうになって鍵は２重ロックだが１つ鍵をかけるのを忘れてしまったりするので極力気をつけたいと思いました」

県警察本部 生活安全企画課 荒井厚詞 課長補佐「自転車盗難の約８割が無施錠の被害となっている。まずは施錠していただければ被害は防げますので施錠の徹底をお願いしたいと思います」