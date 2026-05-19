山形県内でもクマの目撃が過去最多を上回るペースで相次ぐなか、政府はけさ、対策についての情報を共有する関係閣僚会議を開きました。

【画像】東京近郊に出没がありようやく本腰か

木原官房長官は全国的なクマ被害への対応について、「一段ギヤを上げて取り組む必要がある」と述べ、捕獲体制の強化などを指示しました。

クマの異常な目撃ペースに危機感

県内では先月末現在でクマの目撃情報が114件に上り、目撃件数が過去最多となった去年を上回るペースで推移しています。

全国的に相次ぐクマ被害を受け、政府はけさ関係閣僚会議を開きました。

この中で木原官房長官は、「今後速やかに緊急対応体制の整備、出没防止対策の実施、クマの調査や捕獲の強化など、一段ギヤを上げて取り組む必要がある」と強調し危機感をにじませました。

出没の要因は「クマの残存」か

目撃数が倍増している要因については、「去年の秋の大量出没時に捕獲できなかったクマが市街地に残存している可能性が専門家から指摘されている」と言及しました。

今年のクマの捕獲数は、過去最多を更新した去年に続き、これまでのところ過去最多のペースになっているということです。

緊急銃猟は「遅滞なく実行」を

今後の対策として木原長官は、全国統一的な手法による生息状況調査を実施し、その結果に基づく捕獲目標数の見直しを通じて個体数管理を推進する考えを示しました。

また、緊急銃猟を遅滞なく確実に実行する態勢の重要性を指摘し、各大臣に対し国民の安全を最優先に率先して対応するよう指示しました。

自治体への追加支援も

一方、山形県選出の鈴木憲和農林水産大臣は、「クマによる被害は農作物に加え、農作業をする人の人命にもかかわる」と述べ、春の農作業の本格化を前に注意を呼びかけてきたとしました。そのうえで、「クマ対策交付金の追加要望を5月中に取りまとめ、追加支援を行う」と明らかにしました。

政府は国民に対し、各自治体が出す注意事項をもとに、クマに十分気をつけるよう呼びかけています。