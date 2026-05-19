ホステスプロ桑木志帆は連勝なるか 古江彩佳は前年覇者佐久間朱莉らと同組
＜ブリヂストンレディス 事前情報◇19日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞21日から4日間の日程で行われる「ブリヂストンレディス」。開幕に先立ち、初日の組み合わせが発表された。今大会は、米国女子ツアーを主戦場にするブリヂストン契約選手の古江彩佳、馬場咲希も参戦する。
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2022年から中京ゴルフ倶楽部 石野コースと袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コースで交互開催となっている今大会。今年は袖ヶ浦CC 袖ヶ浦Cが舞台となる。昨年は、初日から首位を走った佐久間朱莉が最後までトップを譲らず、トータル20アンダーでシーズン2勝目を飾った。2打差の2位タイには、イ・ミニョン、荒木優奈が続いた。ディフェンディングチャンピオンとして迎える佐久間は、古江、神谷そらとの組み合わせとなった。馬場は今季初の国内ツアー参戦となる。メルセデス・ランキング2位につける菅楓華、2週前にメジャー初制覇を遂げた河本結とのグルーピングとなった。先週、約1年半ぶりの勝利を挙げた桑木志帆は、入谷響、荒木優奈との組み合わせ。ホステスプロとして2週連続優勝を目指す。総勢120人が、賞金総額1億円、優勝賞金1800万円をかけて4日間を戦う。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ブリヂストンレディス 初日の組み合わせ
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