単独3位の山下美夢有が1億超え L・ウォードは4700万円超獲得【米国女子賞金ランキング】
米国女子ツアー「クローガー・クイーンシティ選手権」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
〈連続写真〉山下美夢有が曲がらない理由は“ペダル踏み”にあった
今大会でツアー2勝目を飾ったロティ・ウォード（イングランド）が30万ドル（約4760万円）を獲得。今季通算を75万7966ドル（約1億2000万円）として、21位から10位に浮上した。山下美夢有は単独3位の賞金13万2721ドル（約2100万円）を加算し、12→11位（約1億1520万円）に浮上した。日本勢2番手以下は、勝みなみ（17位）、岩井明愛（20位）、岩井千怜（23位）、竹田麗央（26位）、原英莉花（33位）と続いている。今季自己ベストの47位タイに入った渋野日向子は、7097ドル（約112万円）を獲得。9ランクアップの142位（約350万円）につけた。
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クローガー・クイーンシティ選手権 最終結果
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