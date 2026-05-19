マキロイのような爆速スイングは無理…でも“フェースを開かない”テークバックはマネしたい！ 振り遅れ防止の超ヒント
高MOIドライバーは重心距離が長く、バックスイングでフェースを開き過ぎてしまうと、インパクトで戻しにくい。マキロイのようにフェースの開閉を抑えるには手首の動きを制限すればいい。同じく「フェースを閉じて使うのが大事」と語る片岡大育に、正しい感覚をつかめるドリルをじっくり聞いた。
【連続写真】右腰まで上げた時点でフェースは地面を向く！ マキロイのドライバースイング
◇ ◇ ◇慣性モーメントが高いドライバーは、ヘッドを急激に開いたり閉じたりしないクラブ。重心距離が長いため、それをやると、フェースコントロールが難しくなります。スイングではフェースを開閉しないように、手首をロックして体の回転で打つのがポイントです。例えば、マスターズを制したマキロイのテークバックを見ると、右腰辺りでフェースは地面を向いていて閉じていることが分かります。右手と左手を入れ替えて、クロスハンドで素振りをすると、手首が使いにくいので、腕と体の回転が同調して、バックスイングでフェースが開きません。同時に振り遅れも出にくくなる。僕も昔はクロスハンドの練習をよくやっていました。まずはクロスハンドの素振りでフェースの開閉を抑える意識付けが大事になります。実際にボールを打ってもいいでしょう。クロスハンドで素振りをしたあとは、同じイメージでボールを打つことも忘れないでください。また、腕にボールを挟んで打つ練習もオススメ。これもフェースの開閉が抑えられ、胸の前から腕を外さない動きを体感できます。一度試してみてください。
■片岡大育かたおか・だいすけ／1988年生まれ、高知県出身。2017年までにツアーで3勝を挙げるも、19年にドライバーの不振からシードを手放す。そこから徐々に復調し、25年のファイナルQTで1位通過。今季の出場権を掴んだ。Kochi黒潮カントリークラブ所属◇ ◇ ◇●マキロイのスイングを分析 関連記事『現代最強スインガー・マキロイのスイングは、『トップから左打ち出しドリル』で真似できる【優勝者のスイング】』でチェックしてみよう！
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