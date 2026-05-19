飲酒はできる年齢だけど……今季1勝の女子プロが9位【一緒にお酒を飲みたいランキング】
「一緒にお酒を飲みたい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。9位に選ばれたのは、すでに今季1勝を挙げた菅楓華だ。
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【9位】菅楓華9位は、48年ぶりに台湾で開催されたJLPGAツアー「台湾ホンハイレディース」で、早くも優勝を挙げた菅楓華だ。今年1月、宮崎県の母校・日章学園中学校で行われた「はたちの集い」に、華やかな青色の振袖で出席した菅。5月17日の誕生日で21歳を迎え、すでにお酒は飲める年齢。しかし、お酒を飲んでいる様子はおおやけになっていない。ちなみに本人とは全く関係のない余談だが、山形県には、菅の名前と読み方も漢字も同じ「裏・雅山流 楓華」という日本酒が存在する。コメントでは、「今イチオシのプロ」「可愛いし、笑顔も素敵」という声のほか、「調子が良さそうですし、いろいろとゴルフ理論を聞いてみたい」「2025年のオフシーズンにアプローチの強化をしたそうなので、どんな練習をしたのか教えてほしいです」など、お酒を飲みながらゴルフの話を聞きたいという意見も見られた。◇ ◇ ◇5人が新たにランクイン！→関連記事で【第2回「一緒にお酒を飲みたい女子プロ」ランキング！ 渋野日向子に吉田鈴……話し上手で聞き上手なムードメーカーは誰だ？】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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