原英莉花がオフショットを公開 渋野日向子との2ショットに“シブコ”が贈ったメロンパンナちゃんも登場!?
今シーズンから米国女子ツアーに昇格した原英莉花が自身のインスタグラムを更新。「最近のいろいろ」と記すと、楽しいオフショット10枚を公開した。
【写真】夕日に浮かびあがる原英莉花&渋野日向子の美しいシルエット（全10枚）
その後半では渋野日向子との写真を3連投。1枚目はコースを離れた2人の楽しそうな雰囲気が伝わってくる写真。2枚目はドライバーのヘッドに写った2ショット。そして夕日に浮かび上がる1本の木と2人の美しいシルエットと続いた。また10枚目の写真には「ぴなこがくれた」というメロンパンナちゃんのチョコレートが写されていた。この他にはメキシコのロングホールで発見、なんと「フェアウェイど真ん中に洞窟みたいなバンカーあった」と言う動画も。とてもゴルフ場で撮影したとは思えないような景色が映しだされ、ここに打ち込んでしまったら脱出は不可能にさえ思えてくる。さらに「なぜか左の首だけいつも焼ける。なんで〜？」と首の左右を見せる動画や、飛行機の移動で最前列に座り「ゆったり快適フライト」を喜ぶ写真、「連日の4時起きでラウンド終えたガンギマリ俺」とカメラを見つめる写真などもあった。投稿を見たファンは「写真たくさんありがとうございます」と大喜び。さらに「戦士の休息ですね」「お茶目さがあって素敵デス」「次戦もガンバレ」と声援を送っていた。また海外のファンからも「Cute girl」「米国であなたのプレーを見られて嬉しいです」などのコメントが寄せられていた。原は投稿の最後に「本当に24時間が短すぎるなー」「反省と後悔も、成長痛だと思いたい」「向き合い続けるのだ」と心境を綴ると「そしてチャンスが来たら、ちゃんと掴むのだ！」「眠れぬ夜も爆睡してケロッとしてやる」と大きな目標を掲げていた。そしてハードスケジュール明けのオープンウィークだけに「明日はちょっとだけ寝坊してもいいかな」とささやかな希望も明かしていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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