松山英樹は14年連続14度目の出場 久常涼が滑り込みで全米切符獲得
6月18日に開幕する海外メジャー「全米オープン」（ニューヨーク州シネコックヒルズGC）の出場有資格者が、続々と決まっている。
【写真】おめでとう！ 吉田優利が全米切符獲得でこの笑顔
日本勢からは2人が確定。『昨年最終戦「ツアー選手権」の出場権獲得者』として松山英樹がエントリー。14年連続14度目の出場となり、2021年「マスターズ」に続くメジャー2勝目を目指していく。また、『5月18日付の世界ランキング60位以内』に久常涼が入った。「全米プロ」を35位で終え、世界ランクは1つ下げて60位となったが、土俵際でしっかりとつかみ取った。全米は初出場となる。同資格では、LIVゴルフを離脱したパトリック・リード、2015年大会覇者のジョーダン・スピース（ともに米国）、アダム・スコット（オーストラリア）らも名を連ねた。スコットはこの全米で“メジャー100試合連続出場”という偉業を達成する。現在、世界各地で予選会も実施されている。5月25日には滋賀県・日野ゴルフ倶楽部で日本予選会が行われ、通過人数は当日発表される。昨年は3人だった。6月8日には米国9会場、カナダ1会場で予選会が行われる。5月18日にテキサス州ダラスで行われた予選会には平田憲聖が出場し、9枠を争ったが、全米切符をつかむことはできなかった。
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