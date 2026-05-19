ドジャース・山本由伸（27）が日本時間19日、敵地サンディエゴで宿敵のパドレス戦に4勝目をかけて登板。

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前回13日のジャイアンツ戦では古巣オリックス時代を含めて自己ワーストの3被弾（6回3分の1を6安打5失点）で3敗目を喫した。

4月28日のマーリンズ戦から、3戦連続で本塁打を許しており、今季ここまで8試合で8被弾。30試合でわずか14被弾だった昨季を大幅に上回るペースで、一発を許している。

今年3月のWBCでは侍ジャパンのエースとして2試合（6回3分の2）に登板。本人はWBCに出場した影響に関して「そんなに感じてない」と否定しているが、あながち無関係とは言い切れない。

山本は日本が敗退したWBC準々決勝のベネズエラ戦で、一回にアクーニャJr.（ブレーブス）に先頭打者弾、二回にはトーバー（ロッキーズ）、トーレス（タイガース）にいずれもフェンス直撃となる2者連続の二塁打を浴び、4回2失点と踏ん張れなかった。

試合後、ベネズエラの主砲で首位打者3度（22〜24年）のアラエス（ジャイアンツ）は山本対策を聞かれると「チームとして徹底すべきことの一つに低めに手を出さないこともあった」と明かしている。

スプリット同様、低めいっぱいに決める直球が山本の武器の一つ。これで多くの強打者をきりきり舞いさせてきたが、メジャーを代表する安打製造機のアラエスが指摘した通り、各球団とも山本の低めの直球に手をこまねいているわけではない。

今季は対策を練られていて、これまで対戦した球団は低めの直球を見極めると同時に、ローボールヒッターには積極的に打たせている。昨季は、低めのコースはわずか3被弾だったが、今季すでに2本塁打を許しているのは、見極められているからだろう。

山本が本来の投球を取り戻すには、低めのストレートの精度や配球を改善する必要がありそうだ。

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ドジャースとえば、佐々木麟太郎の獲得にも前のめりになっているという。いったい今、何が起きているのか。●関連記事 【もっと読む】佐々木麟太郎がドジャースに指名される「3つの機運」 では、それらについて詳しく報じている。