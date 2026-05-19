【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：185円台後半の壁に阻まれるも184円台前半で底堅さを発揮、再浮上へのエネルギーを蓄積するか
【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：185円台後半の壁に阻まれるも184円台前半で底堅さを発揮、再浮上へのエネルギーを蓄積するか
先週（5月11日～5月18日）のまとめ
先週のユーロ円は、週初に前回レポートで指摘した「185.50円の心理的節目」付近まで力強く買い進まれたものの、その後は上値の重さが意識され、週末にかけて一時184円台前半まで調整を挟む展開となった。しかし、下値では根強い押し目買いが入り、週明け18日には再び185円台を窺う位置まで買い戻されるなど、長期的な上昇トレンドの底堅さを再確認する1週間となった。
185円台半ばでの失速とレジスタンス意識（5月11日～12日）
週明け11日（月）は、前週からの上昇モメンタムを引き継いで185円台に乗せると（高値185.13円）、12日（火）には一時185.46円まで上値を伸ばした。しかし、前回レポートで「レジスタンス1」として警戒されていた185.50円の手前で失速。日本当局による円安牽制（介入警戒感）や実需の円買いが壁となり、利益確定売りに押される形で184円台後半へと押し戻された。
じり安の展開と184.00円手前での底打ち（5月13日～15日）
週中盤から後半にかけては、欧州中央銀行（ECB）の利下げ開始時期を巡る思惑や、日銀の国債買い入れ減額への警戒感が燻る中、ユーロ円は段階的に水準を切り下げる「じり安」の展開となった。14日（木）には一時184.06円、15日（金）には一時184.18円まで下落し、前回サポートとして挙げた184.40円を一時的に割り込む場面も見られた。しかし、184.00円の大台を前に強い買い支え（押し目買い）が入り、週末（16日朝）は184.59円まで値を戻してクローズした。
週明けの反発と185円台への再浮上（5月18日～19日現在）
週明け18日（月）に入ると、184円台前半での足固めを完了した市場が再び円売りに傾いた。欧州時間からじわじわと値を戻すと、ショートカバーを巻き込みながら一時185.04円まで反発（終値184.92円）。本日19日（火）午前現在も185.10～185.20円台（直近高値185.22円）を維持しており、先週の調整局面を経て、再び上値を試す準備を整えつつある格好だ。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズは、「欧州の底堅い経済センチメント」と「日米欧の政策金利・需給思惑」の交錯が大きな背景となっている。
• 欧州側（ユーロ下支え）： ECB当局者から早期利下げ（6月利下げ開始が濃厚視される中）の開始以降のペースに対して慎重な発言が続いており、これがユーロの下値を支えている。景気センチメントの緩やかな改善もユーロ高を後押しした。
• 日本側（上値の重さと底堅さ）： 185.50円に接近する局面では、常に日本当局による「実質的な為替介入への恐怖心」が心理的レジスタンスとして機能した。また、日銀の国債買い入れ減額の思惑が一時的に円買いを誘発し184.00円近辺への調整をもたらしたが、具体策へのハードルや実質的な日欧金利差の大きさが意識されると、結果的に「押し目買いの好機」と捉えられ、週明けの円売り再開（185円台回復）につながった。
•
テクニカル分析
• トレンド： 短期的には「185.50円手前での頭打ちからの調整」を経て、「再び上昇トレンドへ回帰」する局面にある。日足レベルの上昇チャネルは依然として崩れておらず、先週の調整によって184.00～184.10円近辺が新たな強固なサポート（押し目買いゾーン）として市場に強く意識された。
先週（5月11日～5月18日）のまとめ
先週のユーロ円は、週初に前回レポートで指摘した「185.50円の心理的節目」付近まで力強く買い進まれたものの、その後は上値の重さが意識され、週末にかけて一時184円台前半まで調整を挟む展開となった。しかし、下値では根強い押し目買いが入り、週明け18日には再び185円台を窺う位置まで買い戻されるなど、長期的な上昇トレンドの底堅さを再確認する1週間となった。
185円台半ばでの失速とレジスタンス意識（5月11日～12日）
週明け11日（月）は、前週からの上昇モメンタムを引き継いで185円台に乗せると（高値185.13円）、12日（火）には一時185.46円まで上値を伸ばした。しかし、前回レポートで「レジスタンス1」として警戒されていた185.50円の手前で失速。日本当局による円安牽制（介入警戒感）や実需の円買いが壁となり、利益確定売りに押される形で184円台後半へと押し戻された。
じり安の展開と184.00円手前での底打ち（5月13日～15日）
週中盤から後半にかけては、欧州中央銀行（ECB）の利下げ開始時期を巡る思惑や、日銀の国債買い入れ減額への警戒感が燻る中、ユーロ円は段階的に水準を切り下げる「じり安」の展開となった。14日（木）には一時184.06円、15日（金）には一時184.18円まで下落し、前回サポートとして挙げた184.40円を一時的に割り込む場面も見られた。しかし、184.00円の大台を前に強い買い支え（押し目買い）が入り、週末（16日朝）は184.59円まで値を戻してクローズした。
週明けの反発と185円台への再浮上（5月18日～19日現在）
週明け18日（月）に入ると、184円台前半での足固めを完了した市場が再び円売りに傾いた。欧州時間からじわじわと値を戻すと、ショートカバーを巻き込みながら一時185.04円まで反発（終値184.92円）。本日19日（火）午前現在も185.10～185.20円台（直近高値185.22円）を維持しており、先週の調整局面を経て、再び上値を試す準備を整えつつある格好だ。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズは、「欧州の底堅い経済センチメント」と「日米欧の政策金利・需給思惑」の交錯が大きな背景となっている。
• 欧州側（ユーロ下支え）： ECB当局者から早期利下げ（6月利下げ開始が濃厚視される中）の開始以降のペースに対して慎重な発言が続いており、これがユーロの下値を支えている。景気センチメントの緩やかな改善もユーロ高を後押しした。
• 日本側（上値の重さと底堅さ）： 185.50円に接近する局面では、常に日本当局による「実質的な為替介入への恐怖心」が心理的レジスタンスとして機能した。また、日銀の国債買い入れ減額の思惑が一時的に円買いを誘発し184.00円近辺への調整をもたらしたが、具体策へのハードルや実質的な日欧金利差の大きさが意識されると、結果的に「押し目買いの好機」と捉えられ、週明けの円売り再開（185円台回復）につながった。
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テクニカル分析
• トレンド： 短期的には「185.50円手前での頭打ちからの調整」を経て、「再び上昇トレンドへ回帰」する局面にある。日足レベルの上昇チャネルは依然として崩れておらず、先週の調整によって184.00～184.10円近辺が新たな強固なサポート（押し目買いゾーン）として市場に強く意識された。