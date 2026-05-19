【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：185円台後半の壁に阻まれるも184円台前半で底堅さを発揮、再浮上へのエネルギーを蓄積するか

【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：185円台後半の壁に阻まれるも184円台前半で底堅さを発揮、再浮上へのエネルギーを蓄積するか