【通貨別まとめと見通し】ポンド円：211円台前半の大底から213円台へ鮮やかなV字回復、上昇トレンドへの完全復帰を果たすか

【通貨別まとめと見通し】ポンド円：211円台前半の大底から213円台へ鮮やかなV字回復、上昇トレンドへの完全復帰を果たすか