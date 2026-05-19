【通貨別まとめと見通し】ポンド円：211円台前半の大底から213円台へ鮮やかなV字回復、上昇トレンドへの完全復帰を果たすか
【通貨別まとめと見通し】ポンド円：211円台前半の大底から213円台へ鮮やかなV字回復、上昇トレンドへの完全復帰を果たすか
先週（5月11日～5月18日）のまとめ
先週のポンド円は、日本当局の介入警戒感や実需の動きに翻弄され、週を通じてボラティリティが非常に高い激しい乱高下を演じた。週初に214円台半ばまで急騰したのち、週末にかけて211円台前半まで急落する深い調整を挟んだが、週明け18日には急激な買い戻し優勢となりV字回復を達成。下値の硬さを改めて実証し、再び上昇チャネルへ復帰する力強い1週間となった。
214円台への急騰とレジスタンスでの頭打ち（5月11日～12日）
週明け11日（月）のポンド円は213.13円近辺からスタートすると、底堅い欧州経済への期待感からポンド買い・円売りが加速し、一時214.13円まで上昇。明けて12日（火）には先週の最高値となる214.42円まで上値を伸ばした。しかし、214円台後半に控える政府・日銀による実質的な為替介入への警戒感が心理的レジスタンスとして機能し、利益確定売りに押されて213円台前半へと急反落した。
じり安の展開と213円台でのもみ合い（5月13日～14日）
13日（水）から14日（木）にかけては方向感を模索する小康状態となり、213円台前半から半ばでのもみ合いが続いた。英国のしぶといインフレ率を背景にイングランド銀行（BOE）の高金利維持観測がポンドの下値を持たせる一方、日銀の国債買い入れ減額の具体策を巡る思惑から円の買い戻し圧力も断続的に入り、上値の重い展開が続いた。
211円台への急落と週明けの猛烈なV字回復（5月15日～18日）
15日（金）に入ると均衡が破られ、欧州時間からポンド売り・円買いのボラティリティが急激に高まった。一時211.29円まで急落し、週末16日朝の終値も211.58円と、直近のサポートラインを大きく割り込んで引けた。
しかし、週明け18日（月）になると地合いが一変。211.15円で大底を確認すると、実質的な日米欧の金利差やポンドの需給の強さが再意識され、ロンドン・ニューヨーク時間にかけて猛烈な買い戻し（ショートカバー）が発生。一日で212.86円まで急反発し、本日19日（火）午前現在には一時213.47円まで値を伸ばすなど、先週の下げ幅の大部分を帳消しにする圧倒的なリバウンドを見せている。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズ環境は、「英国の構造的な高金利見通し」と「円高牽制による一時的な需給調整」の綱引きとなっている。
• 英国側（ポンド固有の強さ）： ユーロ圏や米国に比べ、英国のサービスインフレや賃金上昇率の粘り強さが意識されており、BOEによる利下げ開始時期が他国よりも遅れる、あるいは利下げペースが緩やかになるとの見方が根強い。これがポンドの固有の強さ（高金利メリット）として長期ロング勢の安心感に繋がっている。
• 日本側（調整引き金）： 214円台に乗せた局面での為替介入への恐怖や、日銀の長期国債買い入れ減額といった引き締め思惑が円高のスパイク（15日の急落）を引き起こした。しかし、具体的な政策金利差が埋まるわけではないため、一通りの売りが出尽くした後は、実需の円売り・ポンド買いが再び相場を支配し、週明けの急激なV字回復を牽引した。
テクニカル分析
• トレンド： 短期的には「214円台からの深い押し目形成」を経て、「V字反発による上昇トレンドへの再復帰」の局面にある。15日の下落はフラッシュ的なストップロス巻き込みであった可能性が高く、18日の長い下ヒゲを伴う大陽線によって、211円台前半が岩盤支持線として強烈に意識された。
先週（5月11日～5月18日）のまとめ
先週のポンド円は、日本当局の介入警戒感や実需の動きに翻弄され、週を通じてボラティリティが非常に高い激しい乱高下を演じた。週初に214円台半ばまで急騰したのち、週末にかけて211円台前半まで急落する深い調整を挟んだが、週明け18日には急激な買い戻し優勢となりV字回復を達成。下値の硬さを改めて実証し、再び上昇チャネルへ復帰する力強い1週間となった。
214円台への急騰とレジスタンスでの頭打ち（5月11日～12日）
週明け11日（月）のポンド円は213.13円近辺からスタートすると、底堅い欧州経済への期待感からポンド買い・円売りが加速し、一時214.13円まで上昇。明けて12日（火）には先週の最高値となる214.42円まで上値を伸ばした。しかし、214円台後半に控える政府・日銀による実質的な為替介入への警戒感が心理的レジスタンスとして機能し、利益確定売りに押されて213円台前半へと急反落した。
じり安の展開と213円台でのもみ合い（5月13日～14日）
13日（水）から14日（木）にかけては方向感を模索する小康状態となり、213円台前半から半ばでのもみ合いが続いた。英国のしぶといインフレ率を背景にイングランド銀行（BOE）の高金利維持観測がポンドの下値を持たせる一方、日銀の国債買い入れ減額の具体策を巡る思惑から円の買い戻し圧力も断続的に入り、上値の重い展開が続いた。
211円台への急落と週明けの猛烈なV字回復（5月15日～18日）
15日（金）に入ると均衡が破られ、欧州時間からポンド売り・円買いのボラティリティが急激に高まった。一時211.29円まで急落し、週末16日朝の終値も211.58円と、直近のサポートラインを大きく割り込んで引けた。
しかし、週明け18日（月）になると地合いが一変。211.15円で大底を確認すると、実質的な日米欧の金利差やポンドの需給の強さが再意識され、ロンドン・ニューヨーク時間にかけて猛烈な買い戻し（ショートカバー）が発生。一日で212.86円まで急反発し、本日19日（火）午前現在には一時213.47円まで値を伸ばすなど、先週の下げ幅の大部分を帳消しにする圧倒的なリバウンドを見せている。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズ環境は、「英国の構造的な高金利見通し」と「円高牽制による一時的な需給調整」の綱引きとなっている。
• 英国側（ポンド固有の強さ）： ユーロ圏や米国に比べ、英国のサービスインフレや賃金上昇率の粘り強さが意識されており、BOEによる利下げ開始時期が他国よりも遅れる、あるいは利下げペースが緩やかになるとの見方が根強い。これがポンドの固有の強さ（高金利メリット）として長期ロング勢の安心感に繋がっている。
• 日本側（調整引き金）： 214円台に乗せた局面での為替介入への恐怖や、日銀の長期国債買い入れ減額といった引き締め思惑が円高のスパイク（15日の急落）を引き起こした。しかし、具体的な政策金利差が埋まるわけではないため、一通りの売りが出尽くした後は、実需の円売り・ポンド買いが再び相場を支配し、週明けの急激なV字回復を牽引した。
テクニカル分析
• トレンド： 短期的には「214円台からの深い押し目形成」を経て、「V字反発による上昇トレンドへの再復帰」の局面にある。15日の下落はフラッシュ的なストップロス巻き込みであった可能性が高く、18日の長い下ヒゲを伴う大陽線によって、211円台前半が岩盤支持線として強烈に意識された。