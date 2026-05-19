【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：9.10円台の岩盤支持線を再確認、高金利通貨の底力で9.20円突破に再挑戦へ

【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：9.10円台の岩盤支持線を再確認、高金利通貨の底力で9.20円突破に再挑戦へ