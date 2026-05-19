【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：9.10円台の岩盤支持線を再確認、高金利通貨の底力で9.20円突破に再挑戦へ
【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：9.10円台の岩盤支持線を再確認、高金利通貨の底力で9.20円突破に再挑戦へ
先週（5月11日～5月18日）のまとめ
先週のメキシコペソ円は、他クロス円と同様に日本当局による為替介入警戒感やポジション調整の売りに晒され、週末にかけて激しく下押しする場面があった。しかし、メキシコペソが持つ圧倒的な金利優位性（キャリートレードの妙味）を背景に、下値では極めて旺盛な押し目買いが観測された。2度にわたる9.10円近辺への急落をすべてV字回復で跳ね返し、上昇トレンドの強固さを証明する1週間となった。
9.10円割れからのロケットスタートと9.20円到達（5月11日～14日）
週明け11日（月）の早朝取引では流動性低下も重なり一時9.0710円まで急下落する場面があったが、この押し目は瞬く間に買われ、海外時間には9.14円台まで急反発。勢そのままに13日（水）には9.17円台へとクローズを切り上げ、14日（木）には一時9.2007円まで上昇し大台へと到達した。急落をチャンスと捉えたペソ買い・円売りのキャリー勢が主導する、教科書通りの右肩上がりのリバウンドを演じた。
週末のフラッシュ的急落と9.10円台前半での大底確認（5月15日）
15日（金）に入ると流れが一変した。214円台から急落したポンド円など他クロス円の崩壊に巻き込まれる形で、ペソ円も利益確定売りに押された。欧州・ニューヨーク時間にかけて下げ幅を拡大すると、一時9.1068円まで急落。週初の安値（9.07円台）に迫る深い調整となったが、ここでも大台の9.10円近辺が「岩盤支持線」として機能。引けにかけては9.1411円まで値を戻して週の取引を終えた。
週明けのV字反発と9.20円への再接近（5月18日～19日現在）
週明け18日（月）に入ると、週末の懸念を完全に吹き飛ばす全面ペソ高の展開となった。オセアニア時間に9.1290円の押し目を形成した後は一気呵成に買い戻され、ニューヨーク時間には9.18円台を奪還（終値9.1819円）。本日19日（火）午前現在も9.19～9.20円台（直近高値9.2029円）で高値維持を続けており、先週の調整を経て完全に売り方を踏み上げた格好となっている。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズは、「メキシコ中銀（Banxico）の高金利維持観測」と「旺盛な円キャリートレードの需給」が完全に相場を下支えしている。
• メキシコ側（ペソ固有の強さ）： メキシコ中銀はインフレの粘り強さを警戒し、利下げに対して極めて慎重な姿勢を崩していない。このため主要国の中でも傑出した高い政策金利（インプライド・イールド）が維持されており、為替市場全体がボラティリティの低下（小康状態）を迎えるたびに、高金利のメキシコペソを購入して低金利の円を売る「キャリートレード」のインフローが自動的に入りやすい環境が続いている。
• 日本側（円の弱さ）： 15日のような「他クロス円の急落に伴う巻き込み」や当局の円安牽制はペソ円の一時的な急落を招くものの、日メキシコの圧倒的な金利差を考慮すると「円を長期保有するメリット」が皆無であるため、調整局面は常に新規のペソロング構築の「絶好の好機」として実需・投機筋の双方に利用されている。
テクニカル分析
• トレンド： 日足・時間足レベル共に「右肩上がりの上昇チャネル」を完全に維持。先週2度にわたって9.10円近辺へのディープな押し目（11日の9.07円、15日の9.10円）を作ったことで需給のウミ（高値掴みのロングポジション）が完全に絞り出され、チャートは非常に健全な上昇再開の形を形成している。
先週（5月11日～5月18日）のまとめ
先週のメキシコペソ円は、他クロス円と同様に日本当局による為替介入警戒感やポジション調整の売りに晒され、週末にかけて激しく下押しする場面があった。しかし、メキシコペソが持つ圧倒的な金利優位性（キャリートレードの妙味）を背景に、下値では極めて旺盛な押し目買いが観測された。2度にわたる9.10円近辺への急落をすべてV字回復で跳ね返し、上昇トレンドの強固さを証明する1週間となった。
9.10円割れからのロケットスタートと9.20円到達（5月11日～14日）
週明け11日（月）の早朝取引では流動性低下も重なり一時9.0710円まで急下落する場面があったが、この押し目は瞬く間に買われ、海外時間には9.14円台まで急反発。勢そのままに13日（水）には9.17円台へとクローズを切り上げ、14日（木）には一時9.2007円まで上昇し大台へと到達した。急落をチャンスと捉えたペソ買い・円売りのキャリー勢が主導する、教科書通りの右肩上がりのリバウンドを演じた。
週末のフラッシュ的急落と9.10円台前半での大底確認（5月15日）
15日（金）に入ると流れが一変した。214円台から急落したポンド円など他クロス円の崩壊に巻き込まれる形で、ペソ円も利益確定売りに押された。欧州・ニューヨーク時間にかけて下げ幅を拡大すると、一時9.1068円まで急落。週初の安値（9.07円台）に迫る深い調整となったが、ここでも大台の9.10円近辺が「岩盤支持線」として機能。引けにかけては9.1411円まで値を戻して週の取引を終えた。
週明けのV字反発と9.20円への再接近（5月18日～19日現在）
週明け18日（月）に入ると、週末の懸念を完全に吹き飛ばす全面ペソ高の展開となった。オセアニア時間に9.1290円の押し目を形成した後は一気呵成に買い戻され、ニューヨーク時間には9.18円台を奪還（終値9.1819円）。本日19日（火）午前現在も9.19～9.20円台（直近高値9.2029円）で高値維持を続けており、先週の調整を経て完全に売り方を踏み上げた格好となっている。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズは、「メキシコ中銀（Banxico）の高金利維持観測」と「旺盛な円キャリートレードの需給」が完全に相場を下支えしている。
• メキシコ側（ペソ固有の強さ）： メキシコ中銀はインフレの粘り強さを警戒し、利下げに対して極めて慎重な姿勢を崩していない。このため主要国の中でも傑出した高い政策金利（インプライド・イールド）が維持されており、為替市場全体がボラティリティの低下（小康状態）を迎えるたびに、高金利のメキシコペソを購入して低金利の円を売る「キャリートレード」のインフローが自動的に入りやすい環境が続いている。
• 日本側（円の弱さ）： 15日のような「他クロス円の急落に伴う巻き込み」や当局の円安牽制はペソ円の一時的な急落を招くものの、日メキシコの圧倒的な金利差を考慮すると「円を長期保有するメリット」が皆無であるため、調整局面は常に新規のペソロング構築の「絶好の好機」として実需・投機筋の双方に利用されている。
テクニカル分析
• トレンド： 日足・時間足レベル共に「右肩上がりの上昇チャネル」を完全に維持。先週2度にわたって9.10円近辺へのディープな押し目（11日の9.07円、15日の9.10円）を作ったことで需給のウミ（高値掴みのロングポジション）が完全に絞り出され、チャートは非常に健全な上昇再開の形を形成している。